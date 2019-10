Vyrai turėtų suklusti: grybai mažina prostatos vėžio riziką

Ankstesni tyrimai, nagrinėję grybų vartojimo ryšį su vėžio rizika, demonstravo labai teigiamus rezultatus, tačiau nebuvo pakankamos apimties, kad būtų galima daryti konkrečias išvadas. Tačiau dabar tai keičiasi, nes japonų mokslininkai į tyrimą įtraukė 36 499 vyrų, kurių amžius buvo tarp 40 ir 79 metų, duomenis. Dalis šių vyrų buvo stebimi 1990-2014 metais, likę – 1995-2008 m. Tyrimo dalyviai turėjo atsakyti į eilę klausimų, susijusių su jų mitybą, sveikata ir gyvenimo būdu.

Paaiškėjo, kad 3,3 proc. vyrų per tyrimo laikotarpį susirgo prostatos vėžiu. Tie, kurie bent 1–2 kartus per savaitę valgė grybų, susidūrė su 8 proc. žemesne prostatos vėžio rizika. Tačiau kuo daugiau grybų vyrai valgė, tuo ta rizika buvo žemesnė - trys is daugiau patiekalų su grybais per savaitę prostatos vėžio riziką sumažino net 17 proc.

© DELFI / Valdas Kopūstas

Taigi, mokslininkai rekomenduoja bent tris kartus per savaitę valgyti grybų. Japonams tai yra labai lengva - Azijos virtuvė ir taip yra turtinga grybais, kuriuos japonai valgo labai dažnai. Įdomu tai, kad prostatos vėžio rizika nuo grybų mažėjo nepaisant kitų faktorių. Pavyzdžiui, tie, kurie valgė daug mėsos ir mažai daržovių, taip pat džiaugėsi sumažėjusia prostatos vėžio rizika.

Grybuose yra vitaminų, mineralų ir antioksidantų - ypač gausu L-ergothioneino. Ši natūraliai susidaranti aminorūgštis mažina ląstelių oksidacinį stresą, kuris prasideda dėl aplinkos toksinų, netinkamos mitybos ir žalingų įpročių. Grybuose esančios medžiagos padeda kovoti su uždegiminiais procesais, kurie dažnai veda link vėžio.

Žmonės Vakaruose per mažai valgo grybų. Skaičiuojama, kad vidutinis amerikietis per dieną suvalgo mažiau nei 5 gramus grybų, o statistika Europoje yra ne ką geresnė. Reikėtų nepamiršti ir to, kad ši statistika neatspindi tikrosios padėties, nes kai kurie žmonės grybų nevalgo visiškai. Taigi, mokslininkai pataria bent kelis kartus per savaitę pasimėgauti grybų turinčiais patiekalais. Tačiau tam, kad pavyktų suformuluoti tikslesnes rekomendacijas, reikės atlikti dar ne vieną tyrimą.