Pasirodo, priežastis neturi nieko bendro su anatomija. Iš tiesų vyrai pasituština greičiau nei moterys. 2009 metais žurnale „Gender Medicine“ aprašyto mokslinio tyrimo metu siekta išsiaiškinti lyčių skirtumus tuštinimosi problemų kontekste. Mokslininkai analizavo tokius dalykus, kaip vidurių užkietėjimas, išmatų konsistencija ir daugybė kitų ne itin malonių smulkmenų. Mokslininkai konstatavo, kad moteris „sutrikusi žarnyno veikla“ ir vidurių užkietėjimas vargina dažniau nei vyrus.

Kitais žodžiais tariant, moterys tokių problemų turi žymiai dažniau nei vyrai. Todėl būtent moterys turėtų tualete užtrukti ilgiau, tiesa?

Panašių rezultatų gauta dar 1992 metais atlikus tyrimą, kurio rezultatai paskelbti žurnale „Gut“. Jo metu Anglijoje beveik 1900 vyrų ir moterų užpildė anketas siekiant nustatyti žarnyno veiklos skirtumus tarp lyčių. Bendra tyrimo išvada buvo ta, kad dauguma žmonių, nepaisant jų lyties, negali pasigirti „tradiciškai normalia žarnyno funkcija“.

Tačiau vyrai tualete tikrai praleidžia daugiau laiko. Neseniai vonios prietaisų gamybos kompanijos „UK Bathrooms“ atlikta Jungtinės Karalystės gyventojų apklausa parodė, kad vyrai per savaitę tualete praleidžia vidutiniškai vieną valandą ir 35 minutes arba beveik 14 minučių per dieną. O moterys praleidžia tik 55 minutes arba beveik 8 minutes per dieną.

Tai gali reikšti, kad vyrai tualete ne tik tuštinasi. Pavyzdžiui, „UK Bathrooms“ atlikta apklausa atskleidė, kad 86 proc. vyrų tualete skaito. Palyginimui, tai daro tik 27 proc. moterų.

O 2009 metais žurnale „Neurogastroenterology & Motility“ paskelbtos 499 vyrų ir moterų atliktos apklausos duomenys parodė, kad daugiau nei pusė (64 proc.) vyrų ir mažiau nei pusė (41 proc.) moterų nurodė, kad tualete reguliariai skaito.

Veikiausiai tokį vyrų elgesį lemia noras pasislėpti tualete nuo gyvenimo problemų, mano Niujorke dirbantis psichoterapeutas Jonathanas Alpertas. „Jeigu nėra medicininio paaiškinimo, kodėl kažkas tiek laiko praleidžia tualete, tuomet tam yra psichologinių priežasčių“, – sakė jis.

Jo nuomone, tualetas gali tapti pabuvimo vienumoje vieta. „Jis gali virsti jų šventove ir veikiausiai vienintele vieta namuose, kur jie iš tiesų gali pabūti vieni“, – sakė psichoterapeutas.

Tai ypač pasakytina apie tėvus, auginančius mažus vaikus, kuriems ilgesnis pasisėdėjimas tualete yra galimybė „pabūti su savimi“. „Esu turėjęs kelis klientus, kurie man sakė, kad tualetas jiems yra tobulas būdas pabėgti nuo tėvų pareigų, – sakė J. Alpertas. – Tai gali būti puiki slėptuvė, nes niekas niekada neklausia, ką jie ten tiek laiko veikia. Tai iš tiesų gali būti saugi vieta.“

Tačiau ilgesnis pasidėjimas tualete gali būti ir kenksmingas, perspėja medikai. Ilgai sėdint ant klozeto ir stanginantis, didėja spaudimas tiesiajai žarnai, todėl galiausiai gali išsivystyti hemorojus.