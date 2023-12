VU mokslininkams – prestižinis tarptautinis įvertinimas: atliktas tyrimas publikuotas svarbiausiame mokslo žurnale „Science“

„Science“ yra vienas dažniausiai cituojamų tarptautinių mokslo žurnalų, skelbiantis geriausius recenzuojamus tyrimus, apimančius visas mokslo ir technologijų sritis. „Science“ grupės žurnalus leidžia Amerikos mokslo pažangos asociacija (American Association for the Advancement of Science, AAAS), seniausia ir didžiausia mokslo organizacija pasaulyje.