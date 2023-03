Virš Marso praskriejęs NASA kosminis zondas užfiksavo, kas nutiko pirmajam Kinijos marsaeigiui: įtarimą sukėlė jo pozicija

Naujausiose NASA zondo „Mars Reconnaissance Orbiter“ nuotraukose matyti, kad nuo 2022 metų rugsėjo iki 2023 metų vasario mėnesio marsaeigis taip ir nepajudėjo iš savo vietos Utopia Planitia lygumoje, esančioje Marso šiauriniame pusrutulyje.

NASA kosminis Marso zondas. NASA nuotr.

2022 metų gegužės Kinijos marsaeigiui buvo nustatytas „snaudimo“ režimas, tačiau tikėtasi, kad gruodžio mėnesį jis pabus. Kinijos kosmoso inžinieriai tikėjosi, kad žiema Marso šiauriniame pusrutulyje bus priartėjusi prie pabaigos ir bus daugiau saulės šviesos, kuri būtina marsaeigio energijos poreikiams užtikrinti.

Vis dėlto, Kinijos kosmoso agentūra apie marsaeigio būklę neinformuoja, rašo space.com. Sausio mėnesį du anoniminiai šaltiniai, susipažinę su šalies marsaeigio programa „Tianwen-1“, laikraščiui „South China Morning Post“ sakė, kad marsaeigiui nepavyko atkurti ryšio su misijos valdymo stotimi.

Kinijos marsaeigio Zhurong vieta Marse. NASA nuotr.

NASA nuotraukos buvo paskelbtos vasario 21 dieną. Jose marsaeigis užfiksuotas 2022 metų rugsėjo 8 dieną ir 2023 metų vasario 7 dieną. Manoma, kad marsaeigis iš vietos pajudėti negali dėl neįprastai šaltos žiemos Marse.

Tam, kad „Zhurong“ galėtų veikti, temperatūra turi būti bent -15 laipsnių Celsijaus. Be to, neatmetama versija, jog Marso grunto dulkės uždengia marsaeigio saulės baterijas ir dėl to jis negali įsijungti.

Kinijos marsaeigis Zhurong. CNS nuotr.

„Zhurong“ yra pirmasis Kinijos marsaeigis. Marso paviršių jis pradėjo tyrinėti 2021 metų gegužės 22 dieną, į Žemę persiuntęs Utopia Planitia kraštovaizdžio nuotraukas ir garso įrašus.