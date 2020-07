Į šį klausimą atsakymo laukia Indijos gyventojai, mat Lonar ežeras netikėtai pakeitė spalvą, rašo CNN.

Ekspertų mano, kad ežeras nusidažyti rožine spalva galėjo arba dėl padidėjusio druskingumo, arba dėl atsiradusių ar pagausėjusių dumblių, arba dėl abiejų šių veiksnių. Panašių atvejų jau pasitaikė JAV ir Australijoje.

Gajananas Kharatas, vietos geologas sakė, kad taip jau yra nutikę ir anksčiau, tačiau šįkart spalva gerokai ryškesnė.

From Green to Pink; Lonar Crater Lake has changed its colour.#LonarLake #LonarCrater #SaltWaterLake #MaharashtraTourism pic.twitter.com/2HmvOiyr6h