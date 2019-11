Viena nešvariausių vietų namuose: net šimpanzių guoliai švaresni nei daugelio žmonių lovos

Tyrimai rodo, kad žmonių lovose netrūksta kūno skysčių, pleiskanų, plaukų ir net išmatų, todėl patalynę būtina reguliariai skalbti. Bet kaip dažnai tai daryti?

Ne viena apklausa parodė, kad žmonės savo paklodes, pagalvių bei antklodės užvalkalus keičia nepakankamai dažnai. Businessinsider.com apklausa parodė, kad 54 proc. apklaustųjų savo patalynę skalbią nepakankamai dažnai. 30 proc. iš 523 apklaustųjų pripažino patalynę skalbiantys kelis kartus per mėnesį, o 22 proc. tai atlieka tik kartą per mėnesį. Ir tai visiškai atitinka tai, ką jau seniai numanė mokslininkai – daugelis žmonių paklodes, pagalvių bei antklodės užvalkalus keičia nepakankmai dažnai. Jau nekalbant apie tai, kad studentai ir vyresnio amžiaus žmonės tai daro kelis kartus per metus.

Kodėl tai svarbu? Dulkių erkutės, kurios minta jūsų kūno dovanomis, gali sukelti alergines reakcijas. Net jei nesate joms alergiškas, erkutės gali pakenkti jūsų imuninei sistemai. Dažniausios nešvarios patalynės sukeliamos problemos – šlapimo takų uždegimai, žaizdų infekcijos ir net plaučių uždegimas.

Tačiau nesijaudinkite – patalynę pakanka skalbti kartą per savaitę. Tai patvirtina Niujorko universiteto mikrobiologas Philipas Tierno. „Grybelis, bakterijos, gyvūnų pleiskanos, žiedadulkės, purvas, pūkai, patalynės medžiagos dalelės, prakaitas, analinės ir vaginalinės išskyros, seilės... O kur dar kosmetika. Pavojingi kiekiai susikaupia per 1-2 savaites, todėl reikėtų stengtis patalynę skalbti kartą per savaitę“, – sako jis.

Ne taip jau dažnai, tiesa? Štai gorilos ir šimpanzės sau guolius suka kiekvieną naktį. Todėl mokslininkai yra įsitikinę, kad jie yra švaresni nei mūsų lovos. Tačiau šiek tiek purvo ir dulkių mums nekenkia - mūsų imuninė sistema su tuo išmoksta susidoroti. Tiesiog stenkitės keisti visus užvalkalus bent kartą per savaitę. Juk švarioje lovoje ir miegas saldesnis.