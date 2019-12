Ji vadinta „pirmąja moterimi mokslo istorijoje“, tačiau nedidelė problemėlė yra ta, kad... Merit Ptah veikiausiai nė neegzistavo. Bent jau tokia, kaip yra nupasakojama.

Naujausio istorinio tyrimo metu buvo atsektos Merit Ptah legendos ištakos ir nustatyta, kad per 80 metų nuo tada, kai pirmą kartą 1938 metais buvo paminėtas jos vardas, labai daug detalių buvo supainiota ar iškraipyta.

Iš tiesų medicinos istorikas Jakubas Kwiecinski iš Kolorado Anschutzų universiteto teigia, kad beveik visa legenda apie Senovės Egipto gydytoją yra netikra.

„Merit Ptah buvo minima visur. Internetiniuose pranešimuose apie moteris STEM srityse, kompiuteriniuose žaidimuose ir populiariosiose istorijos knygose. Veneroje net yra jos vardu pavadintas krateris, – sakė J. Kwiecinski. – Visgi, nepaisant visų šių paminėjimų, nėra jokių įrodymų, kad ji iš tiesų egzistavo. Labai greitai tapo akivaizdu, kad nebuvo jokios Senovės Egipto gydytojos vardu Merit Ptah.“

Legendai apie Merit Ptah (jos vardas reiškia „Dievo Ptah mylima“) pradžią XX amžiaus pradžioje davė kanadiečių feministė ir gydytoja Kate Campbell Hurd-Mead. 1938 metais ji išleido knygą apie moteris medicinoje „A History of Women in Medicine: From the Earliest of Times to the Beginning of the Nineteenth Century“ ir šios knygos šešioliktame puslapyje ji aprašė vieną Senovės Egipto gydytoją.

„Pirmoji moteris gydytoja penktosios dinastijos „senojoje karalystėje“, maždaug 2730 metų prieš Kristų, praktikavo karalienės Neferirika-ra valdymo laikotarpiu. Jos sūnus buvo aukšto rango dvasininkas, ant kurio antkapio parašyta, kad jo motina buvo „vyriausioji gydytoja“, – savo knygoje rašė Kate Campbell Hurd-Mead.

O „Karalių slėnyje esančioje kapavietėje yra pavaizduota moteris vardu Merit Ptah, aukšto rango dvasininko motina, kuri save vadina „vyriausiąja gydytoja“, nors nei jos apdaras, nei elgesys nerodo, kad ji yra medikų profesijos atstovė ar koks kitas svarbus asmuo.

Jau nekalbant apie tai, kad Karalių slėnis buvo naudojamas tik po daugiau nei tūkstančio metų – nuo 1539 iki 1075 metų prieš Kristų, nėra jokių duomenų apie kokią nors ar kokį nors gydytoją vardu Merit Ptah, kuris gyveno Senojoje Egipto karalystėje, nustatė J. Kwiecinski.

„Merit Ptah kaip vardas egzistavo Senojoje karalystėje, tačiau nėra minimas jokiame Senovės Egipto gydytojų sąraše, net ir kalbant apie „legendinius“ ar „prieštaringai vertinamus“ atvejus, – sakė mokslininkas. – Ji taip pat neminima Senosios karalystės moterų administratorių sąraše. Karalių slėnyje nėra Senosios karalystės laikų kapų, kur, anot istorijos, palaidotas Merit Ptah sūnus, o ir didesnėje teritorijoje – Tėbų nekropolyje – yra tik keli tokie kapai.

Tai nereiškia, kad Senovės Egipte nebuvo moterų gydytojų. Iš tiesų štai čia ir įvyko maišatis. Senojoje karalystėje iš tiesų gyveno gydytoja, kuri atitinka beveik visas detales, aprašytas Kate Campbell Hurd-Mead knygoje. Iš tiesų viskas tiesiog tobulai atitinka, išskyrus vardą.

Tos gydytojos vardas buvo Peseshet. Ir apie ją žinome, nes ji buvo paminėta savo sūnaus Akhethotepo – karališkojo pareigūno ir dvasininkų prižiūrėtojo – kapavietėje. Jis gyveno Penktosios dinastijos laikais maždaug 2400 prieš Kristų ir buvo palaidotas įmantriame kape Sakaros nekropolyje.

Ant netikrų durų yra aprašomi Akhethotepo motina ir tėvas. Jo tėvas buvo karališkasis pareigūnas Ptahhotepas, kurios vardas reiškia „Ptah dievo taika“. O jo motina buvo Peseshet, ir ji buvo paskirta „moterų gydytojų prižiūrėtoja“.

Kate Campbell Hurd-Mead asmeninėje bibliotekoje rastoje vienoje knygoje Peseshet buvo trumpai paminėta neminint jos vardo. J. Kwiecinski mano, kad Kate Campbell Hurd-Mead supainiojo Peseshet su maždaug 1350 metais gyvenusio ir Karalių slėnyje palaidoto vizirio Ramose žmona, kurios vardas buvo Merit Ptah.

„Deja, Kate Campbell Hurd-Mead savo knygoje per klaidą supainiojo senovės gydytojos vardą bei jos gyvenimo metus bei kapavietės vietą, – sakė mokslininkas. – Taigi, iš ne taip suprastos tikros egiptietės gydytojos – Peseshet – istorijos gimė „pirmoji moteris gydytoja“ Merit Ptah.“

Tačiau ši painiava neturėtų nukreipti dėmesį nuo to fakto, kad Senovės Egipte prieš tūkstančius metų buvo gydytojų moterų, bei nuo tos svarbos, kurią Merit Ptah simbolizuoja.

„Nors Merit Ptah nėra tikroji Senovės Egipto veikėja ir nėra gera simbolinė pamatinė figūra, ji yra retas simbolis pastangų įrašyti moteris į istoriją, – sakė tyrimo išvadose rašo J. Kwiecinski. – Ji yra tikra šiuolaikinės feministinės kovos didvyrė.“

Šio tyrimo išvados buvo paskelbtos žurnale „The Journal of the History of Medicine and Allied Sciences“.