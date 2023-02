Vandenyno gelmėse aptiktas prieš 80 metų dingęs karinis povandeninis laivas, priešams kėlęs siaubą

Povandeninis laivas tarnybą pradėjo 1942 birželio 1 dieną. Kai 1944 spalio 24 dieną USS Albacore paliko Ramiajame vandenyne esantį Pearl Harboro karinį jūrų uostą ir išplaukė Japonijos krantų link, į savo uostą taip ir nebesugrįžo – laivas, o su juo ir 85 įgulos nariai, dingo be žinios.

Remiantis po karo surinktais istoriniais šaltiniais, 1944 lapkričio 7 dieną vieno Japonijos apsaugos laivo įgula prie Hokaido salos šiaurės rytinės pakrantės užfiksavo povandenį sprogimą. Vėliau į vandens paviršių iškilo įvairūs povandeniniam laivui priklausę daiktai ir įranga. Manoma, kad tai buvo USS Albacore, kuris nuskendo susidūręs su povandenine mina, rašo IFLScience.

Iki šiol taip ir nebuvo surastos šio laivo liekanos – laivas buvo laikomas išplaukęs į amžinąją tarnybą.

Naval History and Heritage Command confirmed the identity of a wreck site off the coast of Hokkaido, Japan, as USS Albacore (SS 218). pic.twitter.com/eYZZ7MxKug