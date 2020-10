Norvegijos mokslo ir technologijos universiteto mokslininkai šia tema domisi jau ne pirmą kartą – tyrimai buvo atlikti 2017 ir 2020 metais. Mokslininkai nori sužinoti, kaip smegenis veikia skirtingi rašymo būdai – elektroninis ir klasikinis (rašikliu ant popieriaus). Smegenų aktyvumas eksperimentų metu buvo matuojamas pasitelkus elektroencefalografiją – prie tyrimo dalyvių galvų buvo tvirtinama net 250 elektrodų.

Eksperimentai trukdavo po 45 minutes. Smegenų aktyvumas buvo fiksuojamas 500 kartų per sekundę. Kai kurie dalyviai barškino klaviatūra, kiti – rašė ranka. Mokslininkai palygino jų smegenų aktyvumą ir pastebėjo, kad tų jaunuolių, kurie rašė ranka, smegenys buvo gerokai aktyvesnės. Bet kodėl?

Tyrimo autorė Audrey van der Meer paaiškino: „Rašymas rašikliu ant popieriaus duoda smegenims „kabliukų“, ant kurių galima kabinti prisiminimus. Rašymas ranka žymiai labiau suaktyvina smegenis. Kai spaudi rašiklį prie popieriaus, aktyvuoji daug daugiau pojūčių – matai raidę, kurią rašai, girdi kaip popieriumi slysta rašiklis. Šie pojūčiai susieja skirtingas smegenų dalis ir atveria jas mokymuisi“.

Iš tikrųjų, tai net nėra taip jau keista. Jūsų sąsiuvinis neturi „backspace“ mygtuko – jūs negalite ištrinti to, ką parašėte. Taigi, turite susikaupti labiau. Be to, jei nesate įgudęs rašytojas (o vaikai tokiais nėra), turite susitelkti ir į rašyseną, kad patys ją vėliau galėtumėte perskaityti. Kompiuteriai siūlo daug daugiau lankstumo ir galimybių keisti tai, kas jau parašyta. Ir šiuolaikinis žmogus jau taip yra pripratęs prie ekranų, kad tai, ką juose matome, atrodo mažiau tikra.

Mokslininkai mano, kad vaikai turėtų būti skatinami rašyti ranka. Tai tikrai nepakeis kompiuterių ir jie yra tikrai būtini. Tačiau vaikams būtina stimuliacija, o rašymas ranka stimuliuoja labiau. Juk dėl tos pačios priežasties vaikai vis dar skatinami įsiminti faktus, kuriuos vėliau gali per porą sekundžių surasti internete – tai tiesiog lavina jų smegenis.

O kaip suaugusieji? Tikėtina, kad randate būdų save stimuliuoti, bet rašymas ranka vis tiek yra gera mintis. Net jei tai – tik raštelis mylimajai ar pirkinių sąrašas.