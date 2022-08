Užfiksuota, kaip Kinija stato didžiausią kosmoso stebėjimo megaprojektą: daugiau nei 3 km perimetro radioteleskopų sistema turės specialią užduotį

Daočengo Saulės radioteleskopų sistema (DSRT) yra statoma Sichuano provincijos plynaukštėje, Pietvakarių Kinijoje. Iš viso radioteleskopų sistemą sudarys 313 parabolinių antenų, kurių kiekvienos skersmuo yra 6 metrai. Iš šių radioteleskopų bus sudarytas 3,14 km ilgio apskritimas. Ko gero, šis perimetro skaičius pasirinktias neatsitiktinai arba tai tik sutapimas.

Teleskopų pirminė paskirtis – stebėti saulės skleidžiamas bangas ir tyrinėti jos vainiko masės išsiveržimus – didžiulius pliūpsnius įkrautų dalelių, išsiveržiančių iš viršutinės Saulės atmosferos, vadinamos karūna arba vainiku.

Saulės plazmos pliūpsniai Scanpix

Šie išsiveržimai kyla dėl pokyčių Saulės magnetiniame lauke ir dėl to susidarančių Saulės dėmių. Iš dėmės išpjauta saulės plazma, jei ji nukreipta į Žemę, gali sukelti didžiulę magnetinę audrą, elektros tiekimo ir radio ryšio sutrikimus, sutrikdyti palydovinio ryšio veiklą. Be to, tokie pliūpsniai yra itin pavojingi atvirame kosmose dirbantiems astronautams.

Jei Saulės plazmos dalelės pasiekia Žemę, atsitrenkusios į atmosferą bei sąveikaudamos su Žemės magnetiniu lauku, sukelia magnetinę audrą, kurios metu galima stebėti įspūdingą reiškinį – Šiaurės arba Pietų pašvaistę.

Kinijos radioteleskopai Scanpix

Naujausi kadrai iš radioteleskopo statybų Kinijoje publikuoti valstybinės Kinijos naujienų tarnybos svetainėje. Kaip atrodo antenos, galite pamatyti čia: https://www.globaltimes.cn/page/202206/

Anot portalo South China Morning Post, radioteleskopo statybos turėtų būti užbaigtos iki šių metų pabaigos.

Kinija Vidinės Mongolijos teritotijoje taip pat statomas spektrinį radioheliografas– Saulės aktyvumo stebėjimo įrenginys, kurį sudaro 100 parabolinių antenų.

Bendrai Kinija turi beveik 300 skirtingų stebėjimo įrenginių 31 kosmoso stebėjimo stotyje. Visus juos kontroliuoja Nacionalinis kosmoso tyrimų centras, priklausantis Kinijos mokslų akademijai sudarytai iš daugiau nei 10 institucijų ir universitetų visoje Kinijoje.

