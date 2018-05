Ankstesni tiriamieji darbai parodė – jei vaikas augtų negaudamas tinkamo išsilavinimo, sveikatos priežiūros ir maisto, jo smegenys pasikeistų. Kita vertus, mažai žinoma, kaip šie žemesnio socialinio ir ekonominio statuso veiksniai gali paveikti suaugusio žmogaus smegenis.

„Žinome, kad socialinis ir ekonominis statusas turi įtakos smegenų struktūrai vaikystėje ar vyresniame amžiuje, tačiau tyrime yra spraga. Norėjome pasiaiškinti, ar suaugusio žmogaus gyvenime yra ryšys tarp socialinio ir ekonominio statuso bei smegenų“, – teigė Teksaso universiteto Dalase neuromokslininkas daktaras Gaganas Wigas.

Tyrimas aprašytas žurnale „Academy of Sciences of the United States of America“. G. Wigas su kolegomis tyrė 300 asmenų, kurių amžius nuo 20 iki 90 metų, smegenis.

Jų socialinį ir ekonominį statusą vertino pagal įgytą išsilavinimą ir pagal turimo darbo prestižiškumą. Tyrimo rezultatai parodė – egzistuoja potencialus ryšys tarp socialinio bei ekonominio statuso ir smegenų struktūros funkcionavimo.

Paaiškėjo, kad aukštesnį statusą turinčių suaugusiųjų smegenų neuronų tinklai buvo geriau organizuoti, o smegenų žievės pilkoji medžiaga buvo storesnė. Skurdžiau gyvenančių žmonių pilkoji medžiaga buvo plonesnė, o tai siejama su suprastėjusia atmintimi ir demencija.

„Šie duomenys – tarsi kiekvieno paciento momentinė nuotrauka, – teigė tyrimui vadovavusi daktarė Micaela Chan. – Stebint individus ilgesnį laiką, būtų gauta daugiau informacijos apie smegenų pokyčius ir jų poveikį gyvenimo įvykiams ir statusui.“

G. Wigas pridūrė: „Tirdami vidutinio amžiaus suaugusiuosius pastebėjome sąsają tarp socialinio, ekonominio statuso ir smegenų funkcionavimo bei anatomijos. Šie rezultatai ypač reikšmingi, nes stebėti individai daugiausia buvo žemiau skurdo ribos. Tai įrodo, kad socialinio, ekonominio statuso ir smegenų ryšys neapsiriboja vien socialinio ir ekonominio statuso paribiuose esančiais individais, o egzistuoja platesnėje socialinio ir ekonominio statuso srityje.“

G. Wigo manymu, šioje srityje vertėtų atlikti daugiau tyrimų.

„Skirtingo socialinio ir ekonominio statuso žmonės renkasi skirtingą mitybą, skirtingai rūpinasi sveikata, turi skirtingą prieigą prie sveikatos priežiūros, skiriasi streso lygis. Esminė išvada – socialinis, ekonominis statusas gali būti svarbus smegenų sveikatai net vidutiniame amžiuje, taigi turime išsamiau patyrinėti šį ryšį.“