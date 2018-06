Saulė patekėjo 4 val. 52 min. (6 val. 52 min. Lietuvos laiku) virš Kulno akmens, kuris tradiciškai žymi saulėtekio tašką horizonte. Džiaugsmo šūkiais tekančią saulę pasitikę lankytojai fotografavo spindulių užlietą monumentą, prasidėjus ilgiausiai metų dienai Šiaurės pusrutulyje. Istorines vietoves prižiūrinti organizacija „English Heritage“ socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad „Stounhendže buvo puikius rytas #VasarosSaulėgrįžos saulėtekiui“. Tas akmenų ratas Pietų Anglijoje, kuriam, kaip manoma, yra 4 500 metų, yra įtrauktas į Pasaulio paveldo sąrašą. Jis yra orientuotas pagal Saulės judėjimą. Tūkstančiai žmonių kasmet apsilanko Stounhendže vasaros ir žiemos saulėgrįžoms paminėti.











