Trys Tarptautinės kosmoso stoties įgulos nariai sėkmingai baigė savo misiją

NASA astronautai Andrew Feustelis ir Richardas Arnoldas bei Rusijos kosmoso agentūros „Roskosmos“ kosmonautas Olegas Artemjevas 11 val. 45 min. Grinvičo (14 val. 45 min. Lietuvos) laiku sėkmingai nusileido Kazachstano stepėse į pietryčius nuo Žezkazgano miesto. Šią savaitę Rusijos agentūros vadovas Dmitrijus Rogozinas skundėsi dėl „problemų“, kylančių rusų kosmoso agentūros bendradarbiavime su NASA dėl neįvardintų amerikiečių pareigūnų kišimosi. Susiję straipsniai: Parodė kosminį laivą, kuriuo artimiausiu metu žmonės keliaus į Mėnulį Marso kolonizavimo planai Tiesmukų pasisakimų nevengiantis D. Rogozinas taip pat pareiškė, kad, rusų tyrėjų nuomone, skylutė su TKS susijungusio rusų erdvėlaivio „Sojuz“ korpuse rugpjūtį atsirado dėl „sąmoningų veiksmų“. A. Feustelis šią rusų prielaidą, kad prie skylės atsiradimo prisidėjo TKS įgula, pavadino „trikdančia“. NASA trečiadienį taip pat suabejojo teorija, kad ji atsirado dėl kokios nors diversijos. TKS yra viena iš nedaugelio JAV ir Rusijos glaudaus bendradarbiavimo sričių, kurios dar nepalietė krizė, nepaisant Vašingtono taikomų sankcijų Rusijai dėl jos veiksmų Ukrainoje ir kitur. Kiek anksčiau TKS tradiciškai vyko emocingas astronautų atsisveikinimas su stotyje pasilikusiais kolegomis – Europos kosmoso agentūros (ESA) astronautu Alexander'u Gerstu, NASA atstove Serena Aunon ir rusų kosmonautu Sergejumi Prokopjevu, kurie lauks atvykstančių trijų naujų TKS įgulos narių. Kitas erdvėlaivio paleidimas iš Baikonuro kosmodromo Kazachstane įvyks jau kitą ketvirtadienį. Atsisveikindamas su gyvenimu TKS A. Feustelis prisiminė Jacko Blacko sukurtą personažą komedijoje „Nacho Libre“. „Mano šlovingos dienos karštoje saulėje baigėsi ir dabar atėjo laikas grįžti namo“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“ ir pridėjo Saulės nuotrauką, padarytą kosmoso stotyje.

