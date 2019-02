„Kanada skrenda į Mėnulį“, – paskelbė premjeras per spaudos konferenciją, kurios metu vaizdo ryšiu buvo susisiekta su Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS) dirbančiu kanadiečių astronautu Davidu Saint-Jacques'u. NASA planuoja iki 2026 metų sukurti nedidelę kosminę stotį „Gateway“, kuri skries aplink Žemės palydovą. Tai bus laikina stotelė astronautams, besiruošiantiems žengti ant Mėnulio paviršiaus ir grįžtantiems atgal, tačiau joje nebus nuolatinės įgulos, kokia dirba aplink Žemę skriejančioje TKS. Pasak Kanados kosmoso agentūros, astronautai galės apsistoti „Gateway“, stotyje bus įrengtos tyrimų laboratorijos. Kanada šiam projektui kurs autonominę robotinę sistemą „Canadarm3“, skirtą stoties techninei priežiūrai ir gedimų šalinimui. 15 metrų ilgio nuotolinio valdymo robotinė ranka „Canadarm“, dar žinoma kaip „Shuttle Remote Manipulator System“, 30 metų buvo naudojama „Space Shuttle“ erdvėlaiviuose palydovų leidimui ir taisymui, krovinių ir astronautų perkėlimui, technikos priežiūrai. Dabar TKS yra naudojamas jos atnaujintas modelis. J. Trudeau taip pat paskelbė, kad per 24 metus Kanados kosmoso programai bus skirta 2,05 mlrd. Kanados dolerių (1,36 mlrd. eurų), kurie turėtų padėti sukurti „naujų technologijų dirbtinio intelekto pagrindu“ kosmosui. Kadangi ryšys tarp Žemės ir toli nuo jos esančių objektų labai vėluoja, auga būtinybė automatizuoti daugybė robotinių funkcijų kosminėse stotyse ir erdvėlaiviuose. Paskutinis ant Mėnulio paviršiaus žengęs žmogus buvo JAV astronautas Eugene'as Cernanas, erdvėlaivio „Apollo 17“ įgulos vadas. Tai įvyko 1972 metų gruodžio mėnesį.

