Tolimas žiediškas salas primenantys objektai dėl savo formos ir savitumo buvo praminti keistaisiais radijo apskritimais, arba KRA, rašoma livescience.com. Astronomai kol kas nežino, kaip toli yra šie objektai, tačiau jie gali būti susiję su tolimosiomis galaktikomis. Visi keturi objektai buvo rasti toliau nuo Paukščių Tako galaktikos plokštumos ir yra maždaug vienos lanko minutės skersmens (palyginimui Mėnulio skersmuo yra 31 lanko minutė). Atradimą aprašančiame naujame moksliniame darbe astronomai pateikia keletą galimų paaiškinimų, bet nė vienas iš jų netinka visiems keturiems KRA. Atmetę tokius variantus kaip supernovos, galaktikos, kuriose formuojasi žvaigždės, planetiškieji ūkai ir didinamasis efektas, atsirandantis dėl netoliese esančių masyvių dangaus kūnų iškraipomo erdvėlaikio, astronomai spėja, kad paslaptingieji KRA gali būti po kokio nors už mūsų galaktikos ribų įvykusio reiškinio likusios smūginės bangos arba radijo galaktikos. Susiję straipsniai Kosmose aptiko gigantišką Pietų Ašigalio sieną: tyrėjai dar nėra tikri, kad pamatė ją visą Milžiniškas atradimas: pagaliau žinome, kas tas didžiulis fosilinis daiktas iš Antarktidos „Tikėtina, kad jie [objektai] yra naujas reiškinys, su kuriuo nesame susipažinę, – sakė tyrime nedalyvavusi Kanados karališkojo karo koledžo ir Kvinso universiteto astronomė Kristine Spekkens. – Taip pat tai gali būti nauji žinomos objektų klasės nariai, kurių dar netyrinėjome.“ K. Spekkens pridūrė, kad keistųjų objektų kilmės priežastis gali būti ir visai kitas reiškinys. Visi keturi KRA skleidžia ryškias radijo bangas, tačiau yra nematomi regimosios šviesos, infraraudonųjų spindulių ir rentgeno spindulių spektruose. Tiesa, dviejų KRA centre yra galaktikos, todėl tikėtina, kad jie ten ir susiformavo. Kiti du KRA yra gana arti vienas kito, vadinasi, jų kilmė gali būti bendra. Tris keistuosius objektus astronomai pastebėjo tyrinėdami nakties dangaus radijo dažnius – tai buvo bandomasis naujo projekto „Visatos evoliucijos žemėlapis“ etapas. Jo metu, 2019 m. liepos–lapkričio mėnesiais, astronomai naudojo Australijos kvadratinio kilometro masyvo teleskopus. Šį radijo teleskopų masyvą sudaro 36 antenos, kartu fiksuojančios radijo signalus dideliame nakties dangaus plote. Ketvirtasis KRA buvo aptiktas archyviniuose duomenyse, kuriuos surinko Indijos radijo teleskopas „Giant MetreWave“. Duomenys padėjo astronomams patvirtinti, kad objektas yra tikras, o ne kokia nors anomalija, atsiradusi dėl Australijos kvadratinio kilometro masyvo radijo teleskopų veikimo ypatumų ar duomenų analizės pobūdžio. Kadangi nustatyti vos keturi paslaptingieji objektai, astronomai kol kas negali tiksliai paaiškinti jų kilmės. Kita vertus, projektas „Visatos evoliucijos žemėlapis“ tik prasideda, ir astronomai tikisi rasti daugiau neįprastų objektų. Minėtasis projektas tam puikiai tinka, nes jo metu naudojama technologija leidžia užfiksuoti labai silpnas radijo bangas, be to, apimamas didelis dangaus plotas. Jame dalyvaujantys mokslininkai prognozuoja, kad bus aptikta maždaug 70 mln. naujų radijo bangas skleidžiančių objektų, papildysiančių dabartinį katalogą, kurį sudaro maždaug 2,5 mln. radinių. „Šie atradimai yra puikus įrodymas, kokie nuostabūs dalykai laukia radijo astronomijos per ateinančius kelerius metus, – „LiveScience“ sakė K. Spekkens. – Istorija rodo, jog, pradėję tyrinėti naują kosmoso sritį, visuomet atrandame be galo įdomių dalykų.“ Mokslinis darbas, kurį galima rasti preprintų portale „arXiv“, buvo pateiktas spausdinti žurnalui „Nature Astronomy“ ir šiuo metu yra recenzuojamas.

1 Pasidalino

Pasidalino









Nuorodos kopijavimas Tolimajame kosmose – stulbinantis atradimas: aptikti 4 iki šiol neregėti ir nepaaiškinami objektai Nuoroda nukopijuota



It is forbidden to copy the text of this publication without a written permission from DELFI.

| Populiariausi straipsniai ir video

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 23 žmonės įvertino) 4.0000