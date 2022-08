Tokios raiškos Mėnulio dar nesate regėję: 174 megapikselių nuotraukoje astrofotografai sutalpino daugiau nei 200 000 kadrų

JAV gyvenantys astrofotografai Andrew McCarthy ir Connor Matherne su šiuo projektu ėmė dirbti praėjusių metų lapkritį ir nuo to laiko visą dėmesį skyrė Mėnulio fotografijai. Galiausiai, praėjusią savaitę, jų kūrinys buvo baigtas ir pristatytas visuomenei. Netrukus jų unikalus darbas buvo pastebėtas viso pasaulio astronomijos entuziastų.

Kaip rašo portalas NPR, iš pradžių Andrew ir Matherne susipažino socialiniuose tinkluose Reddit ir Instagram – jie komentavo vienas kito užfiksuotus kosmoso kadrus. Vėliau, supratę, kad abu yra pakankamai patyrę astrofotografai, nusprendė suvienyti jėgas vardan vieno tikslo – įspūdingos raiškos Mėnulio fotografijos.

„Kai mes sujungėme savo protus, galėjome padaryti daugiau, nei kievienas iš mūsų fotografuodami atskirai. Ir tai yra jėga! Galutinis Mėnulio kadras yra sujungtas tarsi mozaika, o kiekviena mozaikos plytelė – iš tūkstančių nuotraukų“, – pasakojo Andrew McCarthy.

A. McCarthy visą dėmesį skyrė nuotraukų detalumui, mėgindamas įamžinti geomorfologines Mėnulio paviršiaus struktūras. Tuo tarpu Matherne Connor ėmėsi spalvų atvaizdavimo dalies.

Taigi, iš viso buvo užfiksuota 200 000 itin detalių Mėnulio paviršiaus struktūrų nuotraukų ir 500 papildomų kadrų – spalvų atvaizdavimui. Sujungę visus šiuos kadrus ir specifiškai juos apdoroję, astrofotografai sukūrė šedevrui prilygstantį Mėnulio reginį.

Two years ago, I teamed up with fellow astrophotographer and planetary scientist @MatherneConnor to capture the most ridiculously detailed moon image we could. Over the last few months we put our heads together again to come up with something even clearer. Behold: pic.twitter.com/SebeDRJx2h