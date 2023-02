Tokio kosminio monstro žmonija dar neregėjo: Elono Musko „SpaceX“ išbandė galingiausios istorijoje raketos 33 variklius

Erdvėlaivio „Starship“ pirmoji daugkartinės raketos nešėjos pakopa, dar vadinama „Booster 7“ ir turinti 33 „Raptor“ variklius, buvo išbandyta praėjusios savaitės pabaigoje. Statinio testo metu buvo įjungtas 31 variklis iš 33.

Tokio bandymo metu raketa yra pritvirtinta prie ją laikančių konstrukcijų, kad nepajudėtų iš vietos, o bandymo metu varikliai varikliai įjungiami vos 7 sekundėms. Testas vyko vasario 9-10 dienomis, Teksase esančioje „SpaceX Starbase“ bandymų aikštelėje.

Views from drone of Booster 7's static fire test pic.twitter.com/KN4sk1nohf



Anot kompanijos „SpaceX“ vadovo Elono Musko, realaus raketos pakilimo metu užtektų ir 31 variklio. „Raketos valdymo komanda išjungė vieną varikli prieš pat startą, o dar vienas išsijungė pats. Taigi, iš viso suveikė 31 variklis. Ir to visiškai užtenka pasiekti Žemės orbitą!“, – tvirteryje teigė E. Muskas.

Vos įjungus variklius, aplink bandomą raketą pakilo milžiniškas dūmų ir duklių debesis, pro kuriuos veržėsi ugnies liepsnos. Šio, nors ir labai trumpo testo metu kompanijos inžinieriai surinko visą reikiamą informaciją.

„SpaceX“ teigia, kad jų kuriamas erdvėlaivis „Starship“ ir milžiniška raketa nešėja yra revoliucinė kosminė transporto priemonė, kuri, tikėtina, bus panaudota žmonių skrydžiui į Marsą. Milžinišką raketą nešėją „SpaceX“ pavadino „Super Heavy“, o 50 metų ilgio erdvėlaivio prototipą – „Starship (Ship 24, S24).

Tiek „Starship“, tiek „Super Heavy“ yra sukonstruoti taip, kad juos būtų galima naudoti ne vieną kartą. Abu įrenginiai aprūpinti naujausios kartos „Raptor“ varikliais. Raketa nešėja turi 33, Starship – šešias.

Manoma, kad realus raketos bandymas ir skrydis į Žemės orbitą gali įvykti jau kovo mėnesį.

Jei kompanija nesusidurs su techninėmis problemomis, raketos nešėjos „Booster 7“ ir erdvėlaivio „Ship 24“ duetas bus galingiausias kosminis įrenginys, išskridęs į kosmosą. Sėkmingo skrydžio atveju „SpaceX“ aplenks NASA kūrinį – Space Launch System (SLS) raketą, kuri praėjusių metų lapkritį į kelionę aplink Mėnulį išskraidino misijos „Artemis 1“ erdvėlaivį.

Skaičiuojama, kad SLS pakilimo metu buvo sukelta beveik 4 mln. kg traukos jėga, tuo tarpu „Super Heavy“ raketos pakilimo metu traukos jėga prilygs maždaug 7,5 mln. kg. t.y. apie 75,9 MN. Tuo tarpu bandymo metu tebuvo panaudota mažiau nei pusė viso raketos pajėgumo.

Super Heavy Booster 7 completed a full duration static fire test of 31 Raptor engines, producing 7.9 million lbf of thrust (~3,600 metric tons) – less than half of the booster’s capability pic.twitter.com/cNLmp3Pn7G