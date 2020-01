TKS vadas italas Luca Parmitano atliko kepėjo vaidmenį, gaminti sausainius su šokolado gabalėliais jam padėjo NASA astronautė Christina Koch.

Žemėje tokie sausainiai paprastai iškepa per 15–20 minučių, tačiau astronautai išsiaiškino, kad orkaitėje kosmose jiems reikia mažiausiai dviejų valandų. Pirmoji ir antroji sausainukų partijos buvo kepamos atitinkamai 25 ir 75 minutes, tačiau iki galo neiškepė.

Geriausiai iškepė sausainukai, orkaitėje išbuvę 120 ir 130 minučių.

„Šiemet Kalėdų seneliui paruošėme kosminių sausainių ir pieno“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Ch. Koch.

Orkaitės, kuri tinkama naudojimui nesvarumo sąlygomis, prototipą sukūrė ir pagamino bendrovės „Nanoracks“ ir „Zero G Kitchen“. Tešlą sausainiukams parūpino viešbučių tinklas „Double Tree by Hilton“.

„Vos @astro_luca atidarė orkaitės dureles, visa TKS pakvipo sausainiais! Visai kaip namie!“, – parašė „Nanoracks“ socialiniame tinkle.

We made space cookies and milk for Santa this year. Happy holidays from the @Space_Station! pic.twitter.com/sZS4KdPmhj