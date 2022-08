TKS astronautai iš kosmoso užfiksavo intriguojantį blizgantį objektą Izraelio dykumoje: kas tai?

Šį kartą Europos kosmoso agentūros astronautė Samantha Cristoforetti pasidalijo intriguojančiu vaizdu – ji užfiksavo ryškų švytintį tašką viduryje dykumos Izraelyje.

Intriguing sight! A bright dot in the Negev desert…so unusual to see human-made lights in day passes! It’s a concentrated solar power plant, one of the technologies to get renewable energy from the Sun. With one of the world’s tallest solar power towers! #MissionMinerva pic.twitter.com/MFbCpXpxmG