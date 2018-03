SEC duomenimis, „Theranos“ pritraukė investuotojų lėšų už daugiau nei 700 mln. JAV dolerių pagal gerai apgalvotą sukčiavimo schemą. Rinkos priežiūros tarnyba teigia, kad E. Holmes ir R. Balwani tyčia teikė melagingus faktus per pristatymus investuotojams ir pranešimuose spaudai bei per savo produktų demonstracijas. Taip „Theranos“ siekė įtikinti investuotojus savo pagrindinio produkto – portatyvinio kraujo analizavimo prietaiso – revoliucingumu. Teigta, kad šis prietaisas atlieka labai plataus spektro kraujo tyrimą panaudojant tik lašą iš piršto paimto kraujo. Tačiau iš tiesų „Theranos“ sukurtas įrenginys geba atlikti tik nedidelius kraujo tyrimus, o didžiąją dalį tyrimų kompanija atlikdavo panaudodama iš išorės tiekėjų pirktą įrangą, teigia SEC. Susiję straipsniai: Netikėtas radinys: nuošaliose Antarkties salose aptikta 1,5 mln. pingvinų Mokslininkai nustatė: besilaukiančių moterų skaičius perspėja apie artėjančią krizę Siekdama sureguliuoti SEC pretenzijas E. Holmes jau sutiko sumokėti 500 mln. JAV dolerių dydžio baudą. Be to, jai uždrausta dešimt metų eiti vadovaujančias pareigas bendrovėse, kurių akcijomis prekiaujama biržose. Jai taip pat buvo nurodyta grąžinti 18,9 mln. „Theranos“ akcijų, kurių ji gavo įgyvendinant sukčiavimo schema, nurodoma SEC pranešime. Elizabeth Holmes © Reuters Procesas R. Balwani atžvilgiu dar tęsiasi. „Theranos“ bėdos prasidėjo po to, kai verslo dienraštis „The Wall Street Journal“ paskelbė kelis straipsnius, kuriuose buvę darbuotojai teigė, kad įmonės kraujo testai yra nepatikimi. Vėliau keletas reguliavimo institucijų ir agentūrų pradėjo įmonės veiklos tyrimą. „Theranos“ įrenginys buvo laikytas tikru proveržiu kraujo tyrimu srityje, o JAV žurnalas „Forbes“ E. Holmes buvo pripažinęs turtingiausia savo pastangomis turtus susikrovusia amerikiete. Tačiau vėliau jos grynojo turto vertę žurnalas sumažino nuo 4,5 mlrd. JAV dolerių iki ... nulio.











