Žinoma, internautai jau suskubo reaguoti į tokias aktualijas. Portalo edinburghlive.co.uk antraštėje šmaikštaujama, kad „atėjo pasaulio pabaiga“. Panašiomis frazėmis ir memais dalijasi tūkstančiai internautų visame pasaulyje.

„Facebook“ atstovas spaudai sakė: „Mes žinome, kad kai kuriems žmonėms šiuo metu kyla problemų įkeliant vaizdus, vaizdo įrašus ir kitus failus į mūsų programas. Mes stengiamės kuo greičiau sutvarkyti bėdą.“

Damn if this shit happens during 4th of July I’m gonna loose my shit #instagramdown pic.twitter.com/hzHyBLeXy5 — Queen B (@TheBigestFandom) July 3, 2019

influencers rn after Instagram, WhatsApp and Facebook have gone down pic.twitter.com/EcxRPjdmkr — Queen B (@TheBigestFandom) July 3, 2019

instagram : down

whatsapp : down

facebook : down

twitter with their new users : pic.twitter.com/rEO1dkpUSu

— XXXKJ (@kackyjt) July 3, 2019

instagram is down. facebook is down. twitter DMs are down.

the end times are upon us.pic.twitter.com/W39ijK7piO

— A.J. (@ajhisnandez) July 3, 2019



Sutrikimus registruojantis „Downdetector“ puslapis rodo per smarkiai išaugusį pranešimų apie sutrikimus skaičių iš viso pasaulio. Trikdžiai paveikė Jungtinės Karalystės, JAV bei Europos socialinius tinklus. Pranešimuose apie sutrikusią veiklą skirtingi vartotojai pažymi skirtingas problemas. 85 proc. apie problemas pranešusių „Facebook“ vartotojų, nepavyksta įkelti ar peržiūrėti atsiųstų nuotraukų. Tuo tarpu, 10 proc. susidūrė su bėdomis dėl naujienų lauko, kuriame mato ne visus įrašus.

Kaip skelbia „Downdetector“, 91 proc. „Instagram“ vartotojų skundžiasi neveikiančiu naujienų srautu. 73 proc. „Whatsapp“ vartotojų pranešė apie sutrikimus siunčiant bei gaunant žinutes, 25 proc. susidūrė su ryšio problemomis. Kol minėti socialiniai tinklai neveikia, vartotojai savo apmaudą lieja „Twitter“, kurio veikla išliko tokia pat.