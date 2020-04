Kilmė

Naujienų portale ldiena.lt publikuotas straipsnis su skambia antrašte „ Japonija atsisako dalyvauti globaliame farse pavadinimu „COVID-19” isterija. DABAR JIE VISI MIRS!!!“. Tekstas publikuotas 2020 04 09.

Tekste iškart klausima, kodėl Japonija neskelbia nepaprastosios padėties ir neįveda karantino? „Priešingai - Japonija nuėmė karantiną švietimo įstaigose, kuris buvo paskelbtas prieš tris savaites, ir nuo 1 balandžio - Japonijoje šią dieną prasideda Mokslo metai - visi vaikai eis mokytis įprastu režimu”, – teigiama straipsnyje.

ldiena.lt Kodėl Japonija neskelbia nepaprastosios padėties ir neįveda karantino? Priešingai - Japonija nuėmė karantiną švietimo įstaigose, kuris buvo paskelbtas prieš tris savaites, ir nuo 1 balandžio - Japonijoje šią dieną prasideda Mokslo metai - visi vaikai eis mokytis įprastu režimu.

Tekste tikinama, kad kol kitų valstybių lyderiai ragina savo tautiečius laikytis higienos taisyklių, rankų plovimą, Japonijoje viskas vyksta kitaip.

Tekste generalizuotai teigiama, kad visi japonai laikosi higienos taisyklių, kelis kartus per dieną persirengia, yra aukštos civilizacijos tauta. Į šiuos teiginius verta atsižvelgti, tačiau jų tikrumą ir naudą kovoje su COVID-19 yra sudėtinga pamatuoti.

Melagingai yra teigiama, kad Japonijoje gyvenimas teka įprasta vaga. Dar vasario 27 dieną Ministras pirmininkas Shinzo Abė paskelbė, kad mokyklos bus uždarytos iki ankstyvo balandžio, tam, kad sumažėtų viruso plitimas.

Balandžio mėnesio pirmomis dienomis Japonijoje virė diskusija: atidaryti mokyklas ar ne. Galutinis sprendimas buvo paliktas vietinei valdžiai: kai kurios prefektūros nusprendė pradėti ugdymo procesą, tačiau pavyzdžiui, Tokijo prefektūra, nusprendė, kad mokyklos bus uždarytos. Skirtingi regionai į pandemiją reaguoja skirtingai, mat kai kur COVID- 19 atvejų skaičius didesnis, o kitur – mažesnis.. Tad ir japonų gyvenimas yra skirtingai paveiktas koronaviruso.

Tokijuje ir dar šešiose šalies prefektūrose stipriai padaugėjus užsikrėtimo koronavirusu atvejų, premjeras Sh. Abė nuo balandžio 7 dienos paskelbė mėnesį truksiančią nepaprastąją padėtį.

„Atsižvelgdamas į dabartinę situaciją, kuri smarkiai paveiks žmonių gyvenimus ir ekonomiką, skelbiu nepaprastąją padėtį“, – sakė Sh. Abė.

Nepaprastoji padėtis toli gražu nereiškia griežtų kitose valstybėse taikomų karantino priemonių, tačiau priėmus šį sprendimą valdžiai suteikiami įgaliojimai žmones raginti pasilikti namuose, o verslų prašyti laikinai nutraukti darbą.

Vyriausybės reikalavimų nepaisantiems asmenims nenumatytos jokios baudos. „Nors skelbiame nepaprastąją padėtį, šalyje nebus tokio karantino, koks paskelbtas daugumoje Europos valstybių. Užkirsime kelią plitimui, tačiau kiek galėsime nenutrauksime ekonominių ir socialinių paslaugų, tokių kaip viešasis transportas, tiekimo“, – teigė Sh. Abė.

Šis sprendimas buvo priimtas po to, kai išaugo visuomenės spaudimas valdžiai. Visuomenė pasipiktino, kad Tokijuje sekmadienį paskelbta apie rekordinį 148 užsikrėtimo atvejų skaičių. Pirmadienį COVID-19 buvo patvirtintas dar 83 asmenims.

Iš teksto antraštės galima suprasti, kad autorė koronaviruso pandemiją laiko isterija. Tačiau šia itin užkrečiama liga pasaulyje serga daugiau nei 1,6 mln. žmonių, o infekcija nusinešė daugiau nei 95 tūkst. žmonių gyvybes, rodo JAV Johno Hopkinso universiteto duomenys.

