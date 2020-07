Tiki, kad COVID-19 – tėra gripas: savo faktais nepagrįstą „tiesą“ bandė išaiškinti „bandai“

Mitas, kad COVID-19 tėra gripas ar yra taip pat pavojingas kaip gripas, prasidėjo pačioje pandemijos pradžioje. Nepaisant ekspertų pateiktų faktų ir mokslinių tyrimų, dalis žmonių vis dar mano, kad tai – gripas.

Melas

„Noriu paskelbti,kad nurodykite man bent viana serganti covid-19 ir as ji netik kad apkabinsiu,bet jai tai bus moteris ir pabuciuosiu. Kad suprastumeta viena karta idiotu banda,kad covid-19.ne kas kitas,kaip ir bet kuris kitas gripas,kuriuo daugima is musu persergame kas metais.,tiek rudeni,ar pavasari. Tai kad covid-19,tai jokiia pandemija. Klausimas,ar bent jus nors vienas pazystate toki zmogu is savo giminiu,draugu ir artimuju? “, – rašo vyras savo feisbuko paskyroje, kalba neredaguota.

Melaginga informacija © Facebook

„Facebook“ Kad suprastumeta viena karta idiotu banda,kad covid-19.ne kas kitas,kaip ir bet kuris kitas gripas,kuriuo daugima is musu persergame kas metais.,tiek rudeni,ar pavasari.

Naujojo koronaviruso sukelta liga, vadinama COVID-19, yra mirtina maždaug 3,5 proc. patvirtintų atvejų, rašoma portale „Science Alert“.

Galbūt tai ir nėra visiškai tikslus mirštamumo rodiklis, nes daugelis užsikrėtusiųjų naujuoju koronavirusu gali to net nepastebėti. Tačiau mirtingumas nuo šios infekcijos yra kur kas didesnis nei nuo sezoninio gripo, nuo kurio paprastai miršta apie 0,1 proc. pacientų.

Dar kovo mėnesio pradžioje Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui palyginus koronavirusą su sezoniniu gripu, ekspertai teigė, jog šiuos du virusus lyginti neteisinga.

Džordžo Vašingtono universiteto greitosios pagalbos gydytoja ir visuomenės sveikatos profesorė Dr. Leana Wen portalui aljazeera.com sakė, kad pirmiausia šių dviejų virusų, net jei jie pasireiškia panašiais simptomais, negalima lyginti dėl to, kad koronavirusas yra naujas užkratas ir kol kas jam gydyti nėra sukurta jokia vakcina ar visuotinai patvirtintas vaistas.

Kovo 13 dieną portale „Vox“ pasirodžiusiame straipsnyje „COVID-19 nėra gripas. Tai – blogiau“ taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad koronavirusas yra perpus labiau užkrečiamas nei gripas – koronavirusu užsikrėtęs žmogus gali užkrėsti 2-2,5 žmones, kai užsikrėtęs gripu – tik 1,3 žmogaus. Be to, koronaviruso inkubacinis periodas gali trukti iki dviejų savaičių, kai gripo – tik iki trijų dienų. Be spartaus užkrečiamumo koronavirusas gali būti ypač pavojingas sveikatos apsaugos sistemoms, nes iš visų atvejų vidutiniškai 19 proc. reikia hospitalizacijos, kai susirgus gripu tik 2 proc. visų sergančiųjų prireiks priežiūros ligoninėje.

Taigi teiginys, kad COVID-19 tėra sezoninis gripas – melagingas.

Šaltiniai: