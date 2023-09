Tarptautinį pripažinimą pelniusi mokslininkė dr. Miglė Tomkuvienė atlieka svarbius DNR tyrimus: yra būdas, kaip nugyventi 15 metų ilgiau

Rašome apie RNR, nes RNR, kaip molekulė, iki pandemijos praktiškai nebuvo minima ir aptarinėjama. Pandemijos metu buvo kalbama ir apie RNR vakcinas, ir apie RNR virusus. Bendravau su žurnalistais, kurie vis prašydavo per dvi minutes papasakoti, kas yra RNR, kaip veikia PGR testai. Aš to mokiausi galbūt 6 metus, o man staiga reikėjo išmokti papasakoti per porą minučių (juokiasi).