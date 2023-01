Tai įeis į istoriją: pristatyti įspūdingiausi praėjusių metų kosmoso pasiekimai – žmonija turi kuo didžiuotis

Svarbiausi praėjusių metų įvykiai kosmoso srityje.

Sausis

Atrastas ryšys tarp supernovų sprogimų ir gyvybės Žemėje: kuo supernovos dažnesnės, tuo gausiau gaminasi biomasė.

Pateiktas galimas Mėnulio pusių nevienodumo paaiškinimas: Pietų poliaus-Aitkeno baseiną sukūręs smūgis išbalansavo konvekciją Mėnulyje ir paskatino mineralą ilmenitą kauptis priešingoje palydovo pusėje, todėl ten pluta tapo minkštesnė.

Nustatyta, kad tamsūs „pirštai“, matomi daugumos Saulės žybsnių metu palei žvaigždės paviršių, kyla dėl turbulencijos, panašiai kaip vandens sūkuriai upei tekant aplink tilto polius.

Nustatyta, jog Saturno palydovas Mimas taip pat greičiausiai turi popaviršinį vandenyną; Mimo spindulys – vos 200 kilometrų, tai būtų mažiausias kūnas Saulės sistemoje su žinomu skysto vandens rezervuaru.

Pirmą kartą aptikta egzoplanetos magnetosfera.

Aptikta labiausiai ekscentriška egzoplaneta – didžiausias jos nuotolis nuo žvaigždės tris kartus viršija mažiausią (palyginimui Žemės orbitoje šis skaičius yra 3,5 proc.).

Aptiktas daugiau nei penkių parsekų skersmens ūkas, gaubiantis dvinarę žvaigždę, artėjančią prie gyvenimo pabaigos – tai visiškai naujas ūko tipas.

Atrasta ilgiausia, daugiau nei 1200 parsekų ilgio, vandenilio dujų juosta Paukščių Take.

Nustatyta, kad nykštukinėje galaktikoje Henize 2-10 žvaigždėdaros žybsnį sukelia aktyvaus branduolio poveikis; tai mažiausia galaktika, kurioje aptiktas toks efektas.

Užfiksuotas tolimiausias žinomas magnetaro išsiveržimas; jo metu pirmą kartą užfiksuoti šviesio svyravimai, vykstantys išsiveržimo maksimumo metu.

Vasaris

rusija pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą, todėl vienas po kito sužlugo keli bendri rusijos ir Vakarų šalių kosminiai projektai – ExoMars ir rentgeno spindulių teleskopas eRosita.

Nustatyta, kad į Mėnulį vandenį ir kitas lakias medžiagas atnešė kometos – bent jau į vieną kraterį.

Pateiktas paaiškinimas, kaip Marsas neteko magnetinio lauko: jo branduolys išsisluoksniavo, todėl sustojo konvekcija ir nebeliko dinamo efekto; procesas įvyko per maždaug pusę milijardo metų.

Nustatyta, kad asteroidas 130 Elektra turi net tris palydovus – daugiau, nei bet kuri uolinė planeta Saulės sistemoje.

Aptikta trečia planeta prie Kentauro Proksimos – artimiausios Saulei žvaigždės; Proksima d yra mažiausia planeta, aptikta radialinių greičių metodu, apie keturis kartus mažesnė už Žemę.

Radialinių greičių metodu aptikta egzoplaneta, besisukanti aplink dvinarę žvaigždę; iki šiol visos 23 tokios planetos buvo aptiktos tik tranzitų metodu.

Nustatyta, kad kai kuriuose diskuose aplink gyvenimą baigiančias žvaigždes dvinarėse sistemose formuojasi planetos. Taip nutinka maždaug vienoje iš dešimties dvinarių, kuriose yra tokie diskai.

130 Elektra ir trys jo palydovai – apačioje į kairę, tiksliai apačioje ir dešinėje. Šaltinis: Berdeu et al. (2022)

Pirmą kartą užfiksuotas tiesioginis į baltąją nykštukę krentančios planetos medžiagos signalas.

Pirmą kartą aptikta laisvai skraidanti juodoji skylė; tą padėjo padaryti plataus masto gravitacinio lęšiavimo įvykių paieška.

Nustatyta, jog galaktikų tamsiosios materijos halai pastaruosius 7-8 milijardus metų plėtėsi; taip greičiausiai nutiko dėl dujas reguliariai išpučiančių procesų.

Kovas

Nustatyta, kad Saulė po truputį ardo kometą 323P/SOHO; procesas trunka bent nuo 1999 metų, kai kometa aptikta, nors paprastai kometos subyra per vieną skrydį pro Saulę.

Marso drebėjimų analizė parodė, kad neįprastai daug jų vyksta Cerberio grioviuose netoli pusiaujo, o jų laikas nepriklauso nuo paros meto; tai rodo, kad jie greičiausiai yra vulkaninės kilmės.

Apskaičiuota, kad Jupiterio palydovo Europos paviršiuje, negiliai po ledu, kartais susidarantys ežerai greičiausiai prasigraužia gilyn iki poledinio vandenyno ir taip ten nuneša deguonies; vandenyno praturtinimo deguonimi sparta prilygsta Žemės vandenynams.

Laboratoriniais eksperimentais nustatyta, kad superžemių mantijos turėtų būti tankesnės ir kietesnės, nei Žemės; tai reiškia, kad jose konvekcija turėtų būti lėtesnė, lėtesnė ir medžiagų apykaita tarp planetos gelmių ir paviršiaus.

Jaunos žvaigždės sistemoje užfiksuotas didžiulio dulkių debesies tranzitas; debesis greičiausiai atsirado susidūrus dviem ~500km skersmens uoliniams kūnams.

Ilgalaikiai 59 žvaigždžių aktyvumo stebėjimai atskleidė, kad 29 iš jų turi periodinius aktyvumo ciklus, kurių ilgis neviršija 25 metų; viena žvaigždė su 17 metų ciklu neaktyvi nuo 2003-ųjų, tokia būsena primena prieš kelis šimtmečius Saulėje nutikusį Maunderio minimumą.

Užfiksuotas pozitronų – antimaterijos dalelių – srautas, pabėgantis iš pulsaro į platesnę kosminę aplinką; šis atradimas patvirtina nestandartines teorines prognozes, kad pulsarai yra vienas pagrindinių antimaterijos šaltinių Visatoje.

Laboratorijoje sukurta plazma, savybėmis panaši į tarpgalaktinę medžiagą; tiriant dviejų tokios plazmos bandinių maišymąsi nustatyta, kad magnetinis laukas stabdo šilumos mainus, kaip ir prognozavo teoriniai modeliai.

Aptikta glaudžiausia supermasyvių juodųjų skylių pora; jas skiria tik 200-2000 kartų didesnis atstumas, nei Žemę nuo Saulės, nors įprastai tokios poros aptinkamos šimtus kartų toliau viena nuo kitos.

Užfiksuota tolimiausia žvaigždė; jos šviesa iki mūsų keliavo 12,8 milijardo metų, kitaip tariant, matome ją tokią, kokia ji buvo Visatai esant mažiau nei milijardo metų amžiaus.

Balandis

NASA pratęsė net aštuonias kosmines misijas: penkis Marso tyrimų projektus, Mėnulio apžvalgos zondą, New Horizons ir OSIRIS-REx; pastaroji misija, šiuo metu gabenanti į Žemę asteroido Bennu mėginį, vėliau skris tyrinėti asteroidą Apofį, su kuriuo susitiks maždaug 2029 metais.

Meteorituose aptiktos visos penkios nukleobazės – adeninas, guaninas, citozinas, timinas ir uracilas; jų gausos santykiai atitinka gaunamus eksperimentiškai atkuriant tarpžvaigždinio ledo savybes ir ten vykstančius procesus, taigi galima spręsti, jog šios molekulės formuojasi kosmose ir į Žemę greičiausiai pateko jau pasigaminusios.

Pirmą kartą išmatuota Saulės protuberanto temperatūra; ji pasirodė esanti keliais šimtais laipsnių aukštesnė už Saulės paviršiaus temperatūrą – apie 6000-7000 kelvinų.

Dar 2015 m. MESSENGER zondo surinktuose duomenyse užfiksuota žiedinė srovė aplink Merkurijų; panašią turi ir Žemė – tiek mūsų planetoje, tiek Merkurijuje žiedinė srovė sustiprėja Saulės žybsnių metu, kai į ją patenka daugiau elektronų.

Apskaičiuota, jog Veneros paviršių dengia superkritinio anglies dvideginio sluoksnis – tarpinė būsena tarp dujų ir skysčio; visos atmosferos, įskaitant šį sluoksnį, judėjimas palaiko lėtą Veneros sukimąsi aplink savo ašį.

Aptikta didžiausia kometa – C/2014 UN271 branduolys yra bent 119 kilometrų skersmens.

Aptiktos planetos, besiformuojančios 100 AU ir 430-580 AU atstumu nuo savo žvaigždės; pagal standartinį, šerdies akrecijos, modelį planetos taip toli augti negali, taigi jų augimą greičiausiai paaiškina alternatyvus, gravitacinio nestabilumo, modelis.

Aptikti naujo tipo sprogimai žvaigždėse – mikronovos; jie nutinka, kai baltosios nykštukės paviršiuje trumpam įsižiebia termobranduolinės reakcijos, bet neapima viso jos paviršiaus.

Galaktikose, kurios neseniai patyrė žvaigždėdaros žybsnį, aptikti dideli šaltų dujų rezervuarai, kuriuose žvaigždės formuojasi labai lėtai; jų egzistavimas patvirtina, kad žvaigždėdara galaktikose nuslopsta ne dėl dujų netekimo, o dėl turbulencijos išaugimo, kuris stabdo fragmentacijos procesą.

Nustatyta, kad per pirmus du milijardus metų po Didžiojo sprogimo galaktikose žvaigždės daug dažniau formavosi žybsniais, nei šiandieninėje Visatoje; žybsniai žymėdavo mažų galaktikų formavimosi pradžią.

Gegužė

Į Tarptautinę kosminę stotį nuskrido Boeing kompanijos erdvėlaivis Starliner; tai buvo pirmasis sėkmingas šio erdvėlaivio bandomasis skrydis.

Nustatyta, kad Veneros likimas daug labiau tikėtinas planetoms, kurių dydis panašus į ją ir Žemę; mūsų planetai tiesiog pasisekė, kad nebuvo dviejų galingų vulkanizmo epizodų per mažiau nei milijoną metų, o Veneroje – buvo.

Marse atrasta paplokščių uolienų, kurios greičiausiai susiformavo veikiant vandeniui prieš 2,9 milijardo metų; iki šiol buvo manoma, kad Marsas visiškai išdžiūvo prieš daugiau nei tris milijardus metų. Vėliau aptikta įrodymų, kad bent viename Marso regione upės tekėjo prieš 2,5 milijardo metų.

Ištyrus daugiau nei 800 protoplanetinių diskų dviejose sankaupose Oriono ūke, paaiškėjo, kad jie visi evoliucionuoja labai panašiai; vienintelė savybė, lemianti aiškius skirtumus, yra disko amžius.

Paskelbta Paukščių Tako centrinės juodosios skylės, Šaulio A*, šešėlio nuotrauka.

Aptikta žvaigždė, išgyvenusi kompanionės supernovos sprogimą; žvaigždė yra didesnė ir raudonesnė, nei būtų tikėtina pagal masę ir amžių, greičiausiai todėl, kad sprogimas ją įkaitino.

Paaiškintas mažų galaktikų be tamsiosios materijos egzistavimas – jos tokiomis tapo po susidūrimo, kai tamsioji materija nulėkė viena trajektorija, o dujos ir iš jų gimstančios žvaigždės – kita.

Ištyrus tūkstančius nykštukinių galaktikų nustatyta, kad aktyvūs branduoliai egzistuoja 0,6-3 proc. jų – panašiai dažnai, kaip ir masyviose galaktikose.

Įrodyta, kad 2017-2021 metais galaktikoje 1ES1927+654 vykęs spinduliuotės pokytis – regimosios ir ultravioletinės sustiprėjimas bei rentgeno susilpnėjimas – yra akrecinio disko magnetinio lauko apsivertimo požymis; tai pirmas atvejis, kai toks reiškinys užfiksuotas realioje galaktikoje.

Aptikta, kad tolimiausiose galaktikose žvaigždės buvo vidutiniškai masyvesnės, nei šiandieninėse; taip greičiausiai yra dėl dulkių temperatūros, kuri tose galaktikose irgi aukštesnė.

Birželis

Paskelbta pirmoji asteroido Ryugu medžiagos analizė; ji patvirtino, kad asteroidas kadaise buvo daug didesnio kūno dalis, mat jame randama mineralų, kurie formuojasi tik drėgnoje aplinkoje, o vanduo egzistuoti tokiuose mažuose asteroiduose negali.

Asteroidas Ryugu. Šaltinis: JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST