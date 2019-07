Sveiki atvykę į „chemtreilų“ sąmokslo teoretikų karalystę: čia jie apsimeta specialistais ir apgauna tūkstančius

Remiantis nauju „Frontiers in Communication“ tyrimu, didelė dalis populiariausių „YouTube“, priklausančio „Alphabet Inc.“ valdomam „Google“, vaizdo įrašų smerkia arba ignoruoja tradicinį klimato mokslą, o kiti skleidžia sąmokslo teorijas.

Tyrime buvo analizuojama dvidešimt populiariausių vaizdo įrašų pagal aštuonias paieškos frazes, susijusias su klimato kaita. Greitoji paieška, įvedus žodžius „klimatas“, „klimato kaita“ ir „visuotinis atšilimas“, paprastai išmesdavo vaizdo įrašus, kuriuose pateikiama moksliškai priimtina informacija. Pavyzdžiui, iš 20 populiariausių „klimato“ įrašų aštuoniolikoje buvo sutinkama su išvadomis, kuriomis pasidalino Jungtinių Tautų suburta Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija.

Tačiau specifiškesnės paieškos dažnai nukreipdavo į vaizdo įrašus, nesutinkančius su moksliniu konsensusu. Tarkim, „YouTube“ vartotojai, ieškantys informacijos apie geoinžineriją, gautų įsitikinti, kad 18 iš 20 populiariausių vaizdo įrašų gvildena sąmokslo teorijas, tokias kaip „chemtreilai“ (angl. chemtrails) – įsitikinimą, kad skrendančių lėktuvų paliktas kondensacijos takas yra tyčia prisodrintas toksinų, mikroschemų ar kitų kenksmingų medžiagų, vykdant neteisėtą vyriausybės operaciją.

Dar didesnį nerimą kelia tai, kad šie 18 vaizdo įrašų surinko 98 proc. visų kategorijos peržiūrų. Tik viename vaizdo įraše buvo bandyta paneigti sąmokslo teoriją; jis surinko vos 1,5 proc. visų kategorijos peržiūrų.

Dauguma „chemtreilų“ sąmokslo teoretikų yra vaizduojami kaip ekspertai, turintys įvairių profesinių ir mokslinių įgaliojimų, rodo tyrimas.

Dėl didžiulio dezinformacijos kiekio platformoje būtų „sunku rimtai diskutuoti apie geoinžineriją“, pastebi tyrimo autorius Joachimas Allgaieris. „Tai tikrai galėtų smarkiai pakirsti mokslo autoritetą.“

„YouTube“, kaip ir „Facebook“ bei „Twitter“, sulaukė nemažos kritikos dėl to, kad savo vaizdo įrašų svetainėje leidžia laisvai plisti dezinformacijai.

„Kadangi šis tyrimas buvo atliktas 2018 m., nuo to laiko platformoje padarėme šimtus pakeitimų, todėl šio tyrimo rezultatai netiksliai atspindi tai, kaip „YouTube“ veikia šiandien, – pranešime pabrėžė „YouTube“ atstovas. – Pokyčiai apima autoritetingų naujienų šaltinių iškėlimą į paieškos priekį ir informacinių skydelių, skirtų temoms, turinčioms polinkį į sąmokslo teorijas, pristatymą.





Be to, nuo 2019 m. sausio mėnesio pradėjome riboti rekomendacijas abejotino turinio įrašams, kurie galėtų dezinformuoti vartotojus, jiems pakenkdami. Šie pakeitimai jau sumažino tokio tipo turinio rekomendacijų peržiūras 50 proc., bent jau Jungtinėse Valstijose.“

Kompanija taip pat stengiasi suteikti vartotojams daugiau informacijos apie jų žiūrimas naujienas. Šią savaitę atlikus „YouTube“ „chemtreilų“ vaizdo įrašų paiešką, rezultatų viršuje buvo rodomas enciklopedijos įrašas apie kondensaciją.

2018 m. „Pew Research Center“ tyrime buvo nustatyta, kad 21 proc. JAV suaugusiųjų naujienas gauna iš „YouTube“. Kitame praėjusių metų „Pew“ tyrime nustatyta, kad 53 proc. suaugusių JAV „YouTube“ vartotojų teigia, jog svetainė bent kažkiek padeda jiems susigaudyti, kas vyksta pasaulyje.

Iš dviejų šimtų vaizdo įrašų, nagrinėtų „Frontiers in Communication“ tyrime, 107 moksliniam konsensusui prieštaravo, 89 jį palaikė, o keturiuose dalyvavo klimato mokslininkai, aptariantys klimato temas su klimato kaitos neigėjais. Tie vaizdo įrašai, kurie palaiko tradicinį mokslą, sulaukė vos 2294 daugiau peržiūrų, nei jam prieštaraujantys. Svarbu pažymėti, kad ne visi, žiūrintys sąmokslo teorijų vaizdo įrašus, būtinai jais tiki, be to, yra būdų manipuliuoti „YouTube“ vaizdo įrašų peržiūrų skaičiumi.

J. Allgaieris tikisi, kad mokslininkai aktyviau dalyvaus „YouTube“ ir kovos su platformos problemomis, pateikdami žiūrovams „moksliškai teisingą“ informaciją.

Tyrime buvo naudojamas internetinis anonimizacijos įrankis „Tor“, padedantis išvengti personalizuotų rezultatų. Pasikartojantys ir nesusiję vaizdo įrašai (pvz., reklamos) iš tyrimo buvo pašalinti. Seniausias vaizdo įrašas buvo įkeltas 2008 m. rugsėjį, naujausias – 2018 m. spalį. Atmetus dvi vėlesnes, visos paieškos buvo atliktos 2015 m.