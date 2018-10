Švedijoje aštuonmetė ežere rado senovinį kalaviją

Minesotoje gimusi mergaitė vasarą kartu su savo tėvu nuėjo prie Vidosterno ežero ir vaikštinėdama pakrantėje aptiko 85 cm ilgio kalaviją su makšties, pagamintos ir medžio ir odos, liekanomis. Manoma, kad šis ginklas buvo pagamintas maždaug prieš 1,5 tūkst. metų. „Ji vaikštinėjo labai lėtai ir žaidė vandenyje, kaip įprasta vaikams. Buvau truputį sunerimęs, kad ji greitai negrįžo. Tačiau ji kažką pakėlė – iš pradžių pamaniau, kad tai lazda – ir iškėlė tai kaip Pepė Ilgakojinė“, – Švedijos naujienų portalui VN.se pasakojo Sagos tėvas Andrew Vanecekas. Jonšiopingo leno muziejaus darbuotojas Mikaelis Nordstromas penktadienį sakė, kad mergaitės buvo paprašyta niekam nepasakoti apie savo radinį, nes baimintasi, kad ši žinia pasklis per greitai ir dėl sausros nusekusio ežero pakrantes užplūs lobių ieškotojai, galintys sunaikinti vertingas archeologines liekanas. Kardo radimo vietą apieškoję archeologai taip pat rado segę, datuojamą 300–400 mūsų eros metais. Pasak M. Nordstromo, mokslininkai aiškinasi, kodėl šie daiktai atsidūrė toje vietoje. Viena iš prielaidų – kad jie buvo kokio nors aukojimo ritualo dalis. Vanecekų šeima pernai persikėlė gyventi į Švediją iš Mineapolio, kad būtų arčiau mergaitės motinos giminės.

