Prieš 20 metų ant „Time Magazine“ viršelio buvo vyro trumpa barzdele ir augalų atvaizdas, o antraštė skelbė, kad ši ryžių veislė išgelbės pasaulio vaikus.

Teiginys neišsipildė. Nuo to laiko vadinamieji auksiniai ryžiai nė vienos gyvybės neišgelbėjo. Ūkininkai jų neaugina, tad niekas jų ir nevalgo. Tačiau dabar tai gali šiek tiek pasikeisti. Maisto ir vaistų administracija (FDA) patvirtino, kad šią kultūrą saugu vartoti. Taip JAV tapo ketvirtąja leidusia tai daryti šalimi.

Ir gal po trijų debatų dešimtmečių viešoji nuomonė darosi palankesnė genetiškai modifikuotų augalų atžvilgiu.

Auksiniai ryžiai yra vienas iš seniausiai genetiškai modifikuotų organizmų (GMO). Jie skiriasi nuo kitų ryžių veislių, nes jų genai buvo pakeisti taip, kad augalai gamintų vitaminą A, kuris turėtų padėti 250 000 – 500 000 vaikų, kasmet apankančių dėl jo deficito, kurių didžiąją dietos dalį sudaro ryžiai, gauti reikiamą vitamino dozę.

Ši mintis kilo dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, o tyrėjai augalo DNR pakeitė 2000-aisiais.

Humanitarinė bendruomenė šią iniciatyvą visokeriopai parėmė: Rockefellerio fondas ir Billo ir Melindos Gatesų fondas finansavo jos vystymą, o popiežius Pranciškus auksinius ryžius palaimino.

Tačiau žmonės vis dar nusiteikę prieš GMO. Daugiau nei pusėje Europos draudžiama ūkininkams auginti GMO, o Pew Research Centro duomenimis beveik 40 procentų amerikiečių mano, kad GMO kenkia žmonių sveikatai.

Filipinuose, kur į GMO maistą buvo žiūrima atlaidžiai, 2016 metais sukurta griežtesnė patvirtinimo tvarka.

Greenpeace tokį poslinkį skatino, nes organizacija GMO požiūriu nusiteikusi konservatyviai, ir teigia, kad mokslininkai pakankamai nežino, kaip tokie augalai paveiktų aplinką.

Kitos grupės auksiniams ryžiams priešinosi dėl kitų paskatų. 2001 metais JK įsikūrusi aplinkosaugos organizacija „Friends of the Earth“ paskelbė, kad yra ir pigesnių būdų gydyti vitamino A deficitą (UNICEF can išduoda lašelius, kurie padeda išvengti deficito už mažiau nei 4 centus vaikui).

MASIPAG, neturtingų ūkininkų gynimo grupė, 2013 metais pareiškė, kad auksiniai ryžiai tik sukraus biotechnologijų kompanijoms turtus. Dviejų prieš GMO nusiteikusių organizacijų aktyvistai 2013 metais netgi sunaikino eksperimentinius ryžių pasėlius.

Dabar, kai JAV tapo ketvirtąja auksinių ryžių auginimą leidusia šalimi, jos pavyzdžiu gali pasekti ir kitos. JAV dalyvauja tarptautiniame komitete, teikiančiame maisto saugumo rekomendacijas šalims, nuturinčioms savo FDA versijos.

Nors auksinius ryžius patvirtino dar trys kitos šalys, joms gali būti nelengva įtikinti kitas 186 šalis, turinčias balsą tarptautinių maisto standartų srityje – iki šiol jos auksinių ryžių klausimu tylėjo.

Ir visa tai priklauso nuo juos auginančių žmonių.

2016 metų „Mother Jones“ pranešimas rodo, kad šie augalai gali būti netinkami sodinimui laukuose; auksiniai ryžiai nėra tokie derlingi, kaip galėtų būti, o tai reiškia, kad ūkininkų laukų produktyvumas gali būti mažesnis, nei auginant tradicinius ryžius.

Kaip bebūtų, FDA patvirtinimas vis viena yra auksinų ryžių laimėjimas. Po truputėlį ši žemės ūkio kultūra priimama vis plačiau. O tai didina šansus, kad auksiniai ryžiai pasieks vaikus, kuriems jų labiausiai reikia.

Leslie Nemo

FUTURISM