Kaip rašo livescience.com, vabalą primenantis lygiakojis, dar vadinamas liežuvį graužiančia utėle, tol siurbia kraują iš žuvies liežuvio, kol šis visiškai nudžiūva. Tada prasideda tikrasis siaubas – parazitas užima liežuvio vietą vis dar gyvos žuvies burnoje.

Mondays aren't usually this eventful. I found a tongue-eating isopod (purple) in one of our wrasse scans this morning while digitizing it. These parasites attach themselves to the tongues of fishes and effectively become the new tongue...horrifying #backdatwrasseup pic.twitter.com/axlraUrh8W