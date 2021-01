Muzika iš tikrųjų yra labai pajėgi meno rūšis. Ji gali padėti atsipalaiduoti, nukreipti mūsų mintis į ką nors kitką ar kaip tik suteikti energijos ir motyvuoti. Ankstesni tyrimai rodo, kad muzika gali padėti užmigti. Tiesa, jums tai nėra naujiena – juk visi esate girdėję apie lopšines.

Tačiau naujas Naujojo Pietų Velso universiteto tyrimas atskleidė, kad muzika gali padėti pagerinti ir miego kokybę. Prieš miegą klausoma muzika gali padėti atsipalaiduoti, atsikratyti stresą sukeliančių minčių ir net užmaskuoti erzinančius garsus. Klausydami muzikos prieš miegą greičiau užmigsite, greičiau pasieksite gilesnį miegą ir pabusite pailsėję. Nors tokių duomenų šiuo metu nėra, kadangi muzika padeda atsikratyti stresą keliančių minčių, ir košmarai turėtų kankinti rečiau.

Bet klausyti bet kokios muzikos tikriausiai nėra labai tikslinga. Mokslininkai teigia, kad svarbu tai daryti nuosekliai – paverskite muziką savo miego rutinos dalimi. Tyrimas atskleidė, kad mėnesį kasdien 45 minutes prieš miegą klausantis muzikos stipriai pagerėja miego kokybė. Tiesa, ne visiems.

Muzikos privalumus miegui mokslininkai įžvelgė tik tarp žmonių, kurie kenčia nuo prastos miego kokybės. Tiems, kurie ir taip gerai išsimiega, muzika padėti negali. Muzika ypač naudinga tiems, kuriuos dėl streso ar nerimo kamuoja nemiga.

Mokslininkai pataria specialiai miegui sukurti grojaraštį. Muzika turėtų groti santykinai tyliai – iki 40 dB. Kokią muziką įtraukti į savo miego grojaraštį? Daina kaip ši:

Tyrime išskirtos keli sėkmingai miegą gerinantys kūriniai. Pavyzdžiui, „River Flows with You“ (Yiruma, 2012), „You are so Beautiful“ (Gibson&Evans, 2017), „Clair de Lune“ (Debussy, 2008). Tuo tarpu Fergie „Fergalicious“ ar Ariana Grande „Baby I“ jums tikrai nepadės.

Miegą gerina lėta muzika, kur atskiros natos tęsiasi šiek tiek ilgiau, pabrėžiami žemi tonai. Įdomu (bet ne keista) tai, kad mokslininkai išskyrė ir dar vieną gerą muzikos charakteristiką – ši muzika netinka šokiams. Tai yra, ji nėra labai ritminga.