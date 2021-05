Bandymas sulaikyti žarnyne susikaupusias dujas garantuoja diskomfortą. Didelis žarnyno dujų kiekis gali sukelti pilvo distensiją, o dalis dujų reabsorbuojamos į kraujotakos sistemą ir pašalinamos kartu su iškvepiamu oru. Per ilgai bandant sulaikyti dujas, viskas galiausiai baigsis nekontroliuojamu oro pagadinimu, praneša iflscience.com.

Atliktų tyrimų rezultatuose nepatikslinama, ar tiesiojoje žarnoje augantis slėgis padidina divertikulito (ūminis storosios žarnos divertikulio uždegimas) tikimybę.

Kas yra dujų kaupimasis?

Kalbėdami apie dujų kaupimąsi ir oro gadinimą, turime omenyje dėl įprastų virškinimo trakto procesų ir medžiagų apykaitos tiesiojoje žarnoje besikaupiančias dujas, kurios pašalinamos pro išangę. Jūsų organizmui virškinant maistą plonojoje žarnoje, medžiagos, kurių nepavyksta suskaidyti, keliauja virškinimo traktu tolyn ir galiausiai pasiekia gaubtinę žarną.

Žarnyno bakterijos dalį maisto suskaido fermentacijos būdu. Šio proceso metu susidaro dujų ir šalutinių produktų, vadinamų riebalų rūgštimis, kurios reabsorbuojamos ir naudojamos medžiagų apykaitos procesuose, susijusiuose su imunine sistema ir ligų prevencija. Dujos gali būti reabsorbuojamos į kraują per žarnos sienelę ir iškvepiamos arba pašalinamos pro išangę.

Koks susikaupusių dujų kiekis yra laikomas normaliu?

Tyrėjams gali būti nelengva rasti savanorių žarnyno dujų matavimo eksperimentams. Laimei, 10 sveikų žmonių leido išmatuoti, kiek dujų jie pašalina per parą.

Prašymas negadinti oro Shutterstock

Per 24 val. pašalintos žarnyno dujos buvo surinktos naudojant teisiosios žarnos kateterį. Tyrimo dalyviai maitinosi įprastai, bet, siekiant padidinti žarnyno dujų gamybą, kiekvienas savanoris turėjo suvalgyti 200 gramų keptų pupelių.

Šio neįprasto eksperimento dalyviai per 24 val. vidutiniškai iš organizmo pašalino 705 ml dujų (mažiausias kiekis – 476 ml, didžiausias – 1 490 ml). Daugiausia buvo pašalinta vandenilio dujų (361 ml per 24 val.) ir anglies dioksido (68 ml per 24 val.). Tik trijų dalyvių žarnyne susidarė metano (3–120 ml per 24 val.). Likusios dujos (manoma, daugiausia azotas) sudarė maždaug 213 ml per 24 val.

Moterų ir vyrų pašalintų žarnyno dujų kiekis buvo daugmaž vienodas. Per 24 val. dujos buvo šalinamos vidutiniškai aštuonis kartus. Per vieną kartą pašalintų dujų kiekis varijavo nuo 33 iki 125 ml. Daugiau dujų dalyviai pašalindavo per valandą po valgio.

Organizme dujos gaminosi ir dalyviams miegant, bet jų kiekis buvo perpus mažesnis (vidutiniškai 16 ml per valandą naktį ir 34 ml per valandą dieną).

Skaidulos ir dujų kaupimasis

Maistinių skaidulų ir dujų kaupimosi studijos metu mokslininkai patyrinėjo, kokią įtaką dujų gamybai žarnyne turi didelis maistinių skaidulų kiekis. Tyrėjai rado 10 sveikų savanorių suaugusiųjų ir jiems nurodė septynias dienas maitintis įprastai, bet papildomai per dieną suvalgyti 30 gramų balkšvųjų gysločių sėklų – tiesiog pagardinti kiekvieną patiekalą maždaug 10 gramų (vienas valgomasis šaukštas su kaupu) šių sėklų.

Prašymas negadinti oro Shutterstock

Kiekvienos savaitės pabaigoje dalyviai atvykdavo į laboratoriją ir, atliekant kruopščiai kontroliuojamą eksperimentą, jiems būdavo įstatomas tiesiosios žarnos kateteris, norint apskaičiuoti per keletą valandų pašalinamų žarnyno dujų tūrį, slėgį ir pašalinimo atvejų skaičių.

Tyrimo autoriai nustatė, kad vartojant daug maistinių skaidulų pradinis žarnyno dujų sulaikymas buvo ilgesnis, tačiau dujų tūris liko toks pat, vadinasi, žarnyno dujos buvo šalinamos rečiau, bet didesniais kiekiais.

Kodėl žarnyne kaupiasi dujos?

Žarnyno dujų šaltinių yra įvairių. Pavyzdžiui, praryjamas oras arba anglies dioksidas, išsiskiriantis skrandžio rūgščiai susimaišius su bikarbonatu plonojoje žarnoje. Taip pat žarnyno dujas gamina storojoje žarnoje gyvenančios bakterijos.

Nors manoma, kad šios dujos atlieka specifinę funkciją ir daro įtaką sveikatai, pernelyg gausus dujų kaupimasis žarnyne gali sukelti diskomfortą, skausmą, skrandžio gurgėjimą, riaugėjimą ir gausų oro gadinimą.

Prašymas negadinti oro Shutterstock

Labiausiai nosį riečia žarnyno dujos, kurių sudėtyje yra sieros. Šis faktas buvo patvirtintas atlikus tyrimą su 16 sveikų suaugusiųjų. Studijos metu jie buvo maitinami pupelėmis ir laktulioze – neabsorbuojamu angliavandeniu, kuris fermentuojamas gaubtinėje žarnoje. Žarnyno dujų kvapo intensyvumą įvertino du teisėjai.

Gera žinia ta, kad papildomo eksperimento metu tyrėjai išsiaiškino, jog pagalvėlė su medžio anglių pamušalu neblogai slopina sieros dujų smarvę.

Pabaigai – blogos naujienos dažnai lėktuvu keliaujantiems žmonėms. Kadangi skrydžio metu lėktuvo salonas yra hermetiškas, esant mažesniam slėgiui, žarnyne susikaupusių dujų tūris padidėja. Taigi, padidėja ir tikimybė pagadinti orą aukštai virš žemės. Be to, šiuolaikiniai lėktuvai pasižymi pažangia triukšmo slopinimo įranga, todėl kiti keleiviai daug geriau išgirs ausims (ir nosiai) nemalonų garsą.

Ką daryti?

Kai kitą kartą pajusite, kad didelis žarnyno dujų kiekis ruošiasi ištrūkti, paieškokite nuošalesnės vietos. Bet jeigu ir nespėsite, per daug nesikrimskite – pašalinus susikaupusias dujas, jūsų žarnynui bus tik geriau.

Linksmų patarimų, kaip sulaikyti žarnyno dujas, rasite, pavyzdžiui, adresu www.wikihow.com/Hold-in-a-Fart.