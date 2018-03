Stepheno Hawkingo pelenai bus saugomi šalia kitų iškilių mokslininkų palaikų

Abatijos atstovas antradienį pranešė, kad fiziko palaikų pelenai ten bus atnešti vėliau šiemet per padėkos pamaldas. Vestminsterio vyriausiasis šventikas Johnas Hallas teigė, jog „visiškai tinkama“, kad S. Hawkingo palaikai bus saugomi abatijoje, „šalia kitų pripažintų mokslininkų“ palaikų. J. Hallas sakė, kad I. Newtonas buvo palaidotas Vestminsterio abatijoje 1727 metais, o evoliucijos teorijos kūrėjas Charlesas Darwinas – 1882-aisiais. S. Hawkingas trečiadienį mirė būdamas 76 metų. Didžiąją gyvenimo dalį jis praleido neįgaliojo vežimėlyje, paralyžiuotas besivystančios amiotrofinės lateralinės sklerozės (ALS), pažeidžiančios valingus judesius valdančius nervus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.