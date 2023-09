Štai kaip atrodys pirmosios žmonijos misijos į Marsą: laukia iki šiol neregėti sunkumai

Tiesa, ne viskas prarasta. Jau minėtas bendradarbiavimas su robotais leis žmonėms prisidėti prie tokių tyrimų. Laikydamiesi pakankamai atokiai ir valdydami robotus per atstumą, žmonės galėtų reikšmingai paspartinti misijas, lyginant su visiškai autonominiu progresu. Be to, jei atrasime gyvybės pėdsakų, vėlesnius tyrimus galėtų atlikti ir patys žmonės – tada idealus sterilumas nebebus tiek svarbus, nes turėsime su kuo palyginti žmonių surinktus gyvybės pavyzdžius.