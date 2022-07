Sprogus atominei bombai chemikas perspėja nedaryti vienos grubios klaidos: užteks muilo ir vandens

Branduolinio sprogimo atveju, tiesą sakant, laiko pasislėpti praktiškai nėra. Maždaug per dešimtadalį sekundės po sprogimo dangų nušviečia ryškus blyksnis ir pasirodo gigantiškas oranžinis ugnies kamuolys. Sprogimo jėga naikina viską savo kelyje, įskaitant pastatus, o aukšta temperatūra liepsnomis verčia viską iš eilės.

Arčiausiai sprogimo epicentro esantiems gresia staigi mirtis, iki aštuonių kilometrų atstumu atsidūrusiems ­ trečiojo laipsnio nudegimai. Net ir už 85 kilometrų esančius gali ištikti laikinas apakimas. Ilgalaikis pavojus atslenka per minutes ir valandas po paties sprogimo: branduoliniai sprogimai suformuoja radioaktyvių dalelių ir pelenų debesis, užteršiančius atmosferą – tai vadinamosios radioaktyviosios dulkės. Jos gali nusėsti ant odos ir plaukų, pakenkti organizmo ląstelėms ir netgi pražudyti.

Pagrindinės priežastys, kodėl tokia iš pirmo žvilgsnio nekalta priemonė kaip plaukų kondicionierius gali būti netgi labai pavojinga, yra jo cheminė sudėtis ir pačių radioaktyviųjų dulkių savybės.

Įvykus sprogimui branduolinėje jėgainėje ar detonavus branduolinę galvutę, ugnies kamuolys uždega viską, prie ko prisiliečia, ir dulkiu pavidalu viską pakelia į viršų. Pastatai, akmenys, viskas, kas gyva, virsta pelenais, susimaišo su radioaktyviais urano ir plutonio atomų skilimo produktais.

Šios dalelės, vadinamos tiesiog radioaktyviosiomis dulkėmis, dar ilgą laiką skleidžia pavojingą radiaciją. Jeigu nepasisekė branduolinio sprogimo akimirką ar iškart po jo būti lauke, jo dalelės gali nusėsti ant drabužių ir odos.

Kai kurios jos tokios mažos, jog prasiskverbia į plaukus. Jeigu pro galingą mikroskopą pažvelgtumėte į savo plauko paviršių, pamatytume, kad jis tarsi padengtas persidengiančiomis plokštelėmis.

„Plauko paviršius primena kankorėžio struktūrą. Į tarpelius gali labai lengvai nemažai radioaktyviųjų dalelių“, ­ paaiškina radiacijos saugos ekspertas, dirbantis su valstybinėmis institucijomis, Andrew Karamas.

Anot A. Karamo, jeigu kruopščiai prausitės su muilu ir šampūnu, radioaktyviąsias dulkes pavyks sėkmingai nusiplauti. O štai plaukų kondicionieriuje yra tam tikrų cheminių junginių, vadinamų katijoninėmis paviršinio aktyvumo priemonėmis ir polimerais. Jeigu radioaktyviosios dalelės patenka po pažeistomis plauko proteino plokštelėmis, minėtosios medžiagos plaukus paverčia glotniais, sulygindamos nelygumus ir taip užrakindamos radiaciją. „Taip radiacija patenka į organizmą, kas yra labai pavojinga“, – teigia A. Karamas.

Maža to, šios plaukų kondicionieriaus sudedamosios dalelės yra aliejingos, be to, turi teigiamą krūvį, dėl kurio prikimba prie neigiamo krūvio plaukų sruogų, paaiškina kosmetologijos chemikas Perry Romanowski, ištobulinęs ne vieną higienos priemonių formulę ir šiuo metu vedantis kosmetikai skirtą tinklalaidę „The Beauty Brains“.

„Skirtingai nei šampūnas, kondicionierius sukurtas taip, kad pasiliktų plaukuose“, – teigia P. Romanowski. Jeigu kondicionierius turi sąlytį su radioaktyviomis medžiagomis, tie kibūs, aliejingi junginiai gali priklijuoti radioaktyvias dulkes prie jūsų plaukų.

Dėl šios priežasties branduolinio sprogimo atveju vertėtų atsisakyti visų lipnių ir aliejingų asmens higienos priemonių. „Kūno losjonai ar dekoratyvinė kosmetika, kurios sudėtyje yra aliejų, ant jūsų odos sukuria lipnią aplinką, kuri iš oro pritraukia dulkes ir radioaktyviąsias daleles. Apie tai verta susimąstyti“, – teigia ekspertas.

Tiksliai pasakyti, kokią žalą plaukams po branduolinio sprogimo gali padaryti plaukų kondicionierius, labai sunku sako A. Karamas ir priduria, kad pagrindinis principas, kuriuo vertėtų vadovautis norint sumažinti radiacijos poveikį, skamba taip: „Kelias dienas nenaudoti plaukų kondicionieriaus tikrai nedidelė auka. Tiesiog naudokite tik šampūną, kol radiacija pasišalins“, – sako A. Karamas.

A. Karamas, kuris kaip cheminės saugos kontrolės ekspertas XX amžiaus devintą dešimtmetį dirbo JAV kariniame laivyne, teigia, kad tokiu atveju pakaktų kelių apsiprausimų paprasčiausiu muilu arba plovikliu.

„Per katastrofą povandeniniame laive, kuriame dirbau, mano oda buvo kaip reikiant užkrėsta radiacija. Pakakdavo penkių ar dešimties minučių prausimosi su paprasčiausiu muilu. Manėme, kad visai pakanka dviejų ar trijų tokių apsiprausimų. Radioaktyvumas tarsi prikrautos sauskelnės. Būti su tokiomis labai nemalonu, bet pasikeitus ir nusiprausus tas nemalonumas dingsta“, – aiškina ekspertas.

Svarbiausias dalykas, ką reikia prisiminti radioaktyvių dulkių kontekste, yra stengtis nepapulti į jų akiratį, tikina A. Karamas. Radioaktyvumas labai pavojingas, o didelėmis dozėmis netgi mirtinas. Tai, kokį kiekį radiacijos gausite, priklauso nuo labai daug veiksnių, įskaitant tai, kiek arti sprogimo epicentro esate, ir ar esate keliaujančių radioaktyvių dulkių kelyje.

Nors geriausias variantas tokiu atveju – slėptuvė, tačiau puikiai tiktų ir rūsys. „Jeigu pamatysite tą su niekuo nesupainiojamą blyksnį, nedelsiant slėpkitės. Tai gali jums išgelbėti gyvybę“, – sako A. Karamas.

