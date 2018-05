„SpaceX“ raketa iškėlė vandens lygį stebėsiančių palydovų porą

„Trys, du, vienas, startas!“ – paskelbė „SpaceX“ komentatorius prieš raketos „Falcon 9“ pakilimą iš Vandenbergo oro pajėgų bazės Kalifornijoje 12 val. 47 min. vietos (22 val. 47 min. Lietuvos) laiku. 521 mln. dolerių (442 mln. eurų) vertės krovinį „Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-on“ (GRACE-FO) sudaro du palydovai – amerikiečių ir vokiečių. GRACE-FO pratęs 2002 metais paleistos palydovų poros GRACE darbą. GRACE, be kitų dalykų, iki 2017-ųjų stebėjo, kiek ledo kasmet būdavo prarandama Grenlandijoje ir Antarktyje. GRACE-FO stebės gruntinį vandenį, vandenynus, ežerus, upes ir ledo skydus. Misiją drauge vykdo JAV kosmoso agentūra ir Vokietijos Žemės mokslų centras (GFZ). Palydovai skries 220 km atstumu vienas nuo kito.











