Kartą jau panaudota raketa „Falcon“ dar prieš išauštant rytui startavo iš Kanaveralo kyšulio. Ji skraidina kapsulę su 2,7 tonos krovinių, įskaitant pirmąjį į kosmosą iškeltą robotą su įdiegta dirbtinio intelekto (DI) technologija, genetiškai identiškų pelių ir itin daug kofeino turinčios kavos TKS įgulai. Šie kroviniai, sudėti kapsulėje „Dragon“ – taip pat jau panaudotoje per ankstesnį skrydį – stotį turėtų pasiekti pirmadienį. Ši misija žymi trumpiausią laikotarpį, per kurį „Falcon“ buvo grąžinta į kosmosą. Penktadienį startavusios raketos pirmoji pakopa balandį buvo panaudota iškelti palydovui TESS, ieškosiančiam egzoplanetų. Tuo tarpu kapsulė buvo panaudota per vieną misiją 2016 metais. Vis dėlto „SpaceX“ šįkart raketos nebesusigrąžins, nes bendrovė ateityje naudos naują „Falcon“ modelį.











