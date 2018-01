Galingiausia pasaulyje raketa vadinama „Falcon Heavy“ kada nors turėtų skraidinti žmones ir krovinius į tolimąjį kosmosą, pavyzdžiui, Mėnulį ir Marsą. „Pritvirtintos „Falcon Heavy“ paleidimas šį rytą vyko gerai. Paskleidė nemenką garų debesį“, – sakoma „SpaceX“ vadovo Elono Musko „Twitter“ žinutėje. – Skrydis – maždaug po savaitės.“ Galima sakyti, kad „Falcon Heavy“ yra trys sujungtos „SpaceX“ raketos „Falcon 9“. Taigi, jos „jėgainę“ sudaro 27 raketiniai varikliai „Merlin“; „Falcon 9“ jų turi devynis. Per trečiadienį atliktą bandymą pirmąkart vienu metu buvo paleisti visi 27 varikliai. „Pirmasis „Falcon Heavy“ statinis paleidimo bandymas baigtas – vienu žingsniu arčiau pirmojo bandomojo skrydžio!“ – sakoma Kalifornijoje įsikūrusios bendrovės tviterio žinutėje. Susiję straipsniai: Kariškiai: „SpaceX“ raketos iškeltas JAV karinis palydovas nepasiekė numatytos orbitos Svarbiausi žmonijos pažangos ir kosmoso užkariavimo įvykiai Pirmojo skrydžio data dar nėra paskelbta. „Falcon Heavy“ į orbitą gali iškelti 54 tonų naudingąjį krovinį – maždaug tiek pat sveria visiškai pakrautas laineris „Boeing 737“. Ši raketa galės nešti dvigubai sunkesnį krovinį negu didžiausia dabar naudojama raketa „Delta IV Heavy“. Vis dėlto NASA raketa „Saturn V“, naudota skrydžiams į Mėnulį ir paskutinį kartą pakilusi 1973 metais, buvo dar galingesnė. Taip pat buvo dvi didesnės Sovietų Sąjungos sukurtos raketos: didžiausią kada nors sukonstruotą pirmąją pakopą turėjusi N1, nors jos startas nebuvo sėkmingas, ir „Energija“, paleista tik du kartus. Praeitą mėnesį „SpaceX“ paskelbė, kad pirmąkart startuosianti „Falcon Heavy“ skraidins E. Musko asmeninį vyšininės spalvos elektromobilį „Tesla“. Jis bus paleistas skrieti elipsine orbita aplink Saulę, kurios perihelis (arčiausiai Saulės esantis taškas) bus ties Žemės orbita, o afelis (tolimiausias taškas) – ties Marso orbita. Vis dėlto kol kas neaišku, ar šie planai bus sėkmingai įgyvendinti. „Skrydžio tikslas – Marso orbita. (Automobilis) bus tolimajame kosmose apie milijardą metų, jeigu tik nesprogs kylant“, – garsusis kosmoso entuziastas ir interneto magnatas praeitą mėnesį rašė „Twitter“ žinutėje. Duodamas interviu astronomui ir tinklaraštininkui Philui Plaitui E. Muskas pridūrė: „Tik turėkit omenyje, kad labai tikėtina, jog ši baisinga raketa sprogs, tad nedėčiau į ją nieko, kas turi nepakeičiamą sentimentalią vertę.“

