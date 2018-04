„Trys, du, vienas – ir kylam!“ – pasakė NASA komentatorius Mike'as Curie, kompanijos „SpaceX“ raketai „Falcon 9“ su zondu „Transiting Exoplanet Survey Satellite“ (TESS) 18 val. 51 min. vietos (ketvirtadienį 1 val. 51 min. Lietuvos) laiku iš Kanaveralo kyšulio Floridoje pakilus į žydrą padange. Pagrindinis programos tikslas yra per ateinančius dvejus metus patikrinti 85 proc. dangaus ir daugiau kaip 200 tūkst. ryškiausių žvaigždžių, ieškant aplink jas galimai skriejančių planetų požymių. Sukdamosi aplink žvaigždę planetos kuriam laikui ją pritemdo. Šis judesys pro žvaigždę vadinamas tranzitu ir „išduoda“ planetą. Susiję straipsniai: NASA pražiopsojo nejaukiai arti Žemės pralėkusį didžiulį asteroidą Įdomus tyrimas: NASA į kosmosą siunčia žmogaus spermos NASA prognozuoja, kad TESS atras 20 tūkst. vadinamųjų egzoplanetų, įskaitant daugiau kaip 50 Žemės dydžio planetų ir iki 500 planetų, kurių dydis Žemės dydį viršija ne daugiau kaip du kartus. Tolesnis darbas bus skirtas Žemėje ir kosmose esantiems teleskopams, kurie turėtų pateikti daugiau informacijos apie planetų masę, tankį, atmosferos sudėtį, atstumą nuo žvaigždės. Visos šios žinios suteikia tam tikrų užuominų apie galimą skysto vandens buvimą planetoje ir jos tinkamumą gyvybei. „Šių planetų istorijos tęsis dar ilgai po jų atradimo“, – trečiadienį sakė TESS programos mokslininkas Martinas Stillas. Iš pradžių startas buvo planuojamas pirmadienį, bet likus maždaug dviem valandoms buvo atšauktas, kad „SpaceX“ inžinieriai galėtų papildomai patikrinti raketos navigacijos sistemas. Trečiadienį raketa veikė be priekaištų. Mažiau nei 10 minučių po starto raketos pirmoji pakopa nusileido ant nepilotuojamo laivo Atlanto vandenyne. Tai buvo jau 24-tas „SpaceX“ raketų nešėjų nutūpimas. NASA taip pat patvirtino, kad 19 val. 53 min. vietos (ketvirtadienį 2 val. 53 min. Lietuvos) laiku sėkmingai išsiskleidė abu kosminio aparato fotoelementų moduliai. Dabar TESS per du mėnesius turi pasiekti numatytą savo orbitą. Pirmųjų mokslinių duomenų laukiama liepos mėnesį. „Nepaprastai džiaugiamės, kad TESS keliauja padėti mums atrasti pasaulius, kurių dar neįsivaizduojame, pasaulius, kurie galėtų būti tinkami gyventi ar gyvenami“, – sakė Thomas Zurbuchenas iš NASA Mokslinių misijų direkcijos Vašingtone. „Su tokiomis misijomis, kaip (būsimasis) Jameso Webbo kosminis teleskopas, padėsiančiomis mums tyrinėti šių planetų detales, priartėjome prie atsakymo (į klausimą), ar Visatoje esame vieni“, – pridūrė jis.











