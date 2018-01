„Trys, du vienas, uždegimas – ir pakilimas“, – paskelbė „SpaceX“ transliacijos komentatorius, raketai „Falcon 9“ 20 val. vietos (pirmadienį 3 val. Lietuvos) laiku kylant į nakties dangų iš Kanaveralo kyšulio Floridoje. Iš pradžių planuota, kad šis aparatas bus paleistas lapkritį, bet startas buvo atidėtas, kad Kalifornijoje įsikūrusi kompanija galėtų kruopščiau išnagrinėti potencialias problemas, galinčias kilti dėl viršutinės pakopos aerodinaminio gaubto, saugančio naudingąjį krovinį. Kol kas neaišku, kodėl šiam aparatui reikalinga ypatinga apsauga ir kodėl laikomasi itin griežto slaptumo. Aparatą pagaminusi JAV gynybos pramonės milžinė „Northrup Grumman“ nurodė, kad jis skirtas vyriausybei ir kad jis skries žemojoje orbitoje aplink Žemę, bet daugiau jokių detalių nepateikė. Susiję straipsniai: Ambicingas Rusijos planas: atnaujino svarbų raketos kūrimo projektą „SpaceX“ paleido jau kartą naudotą raketą ir erdvėlaivį „SpaceX“ ir Pentagonas į prašymus pakomentuoti šios misijos pobūdį neatsakė. Anksčiau „SpaceX“ yra leidusi su nacionalinio saugumo misijomis susijusių aparatų, įskaitant vieną Nacionalinio karinės žvalgybos biuro (National Reconnaissance Office, NRO) palydovą ir Karinių oro pajėgų eksperimentinį erdvėlaivį X-37B. Bendrovės tiesioginėje vaizdo transliacijoje internetu nebuvo rodoma, kaip „Zuma“ atsiskiria nuo raketos pirmosios pakopos, bet buvo patvirtinta, kad apsauginis gaubtas sėkmingai numestas ir kad aparatas turėtų sėkmingai įskrieti į numatytą orbitą. Palydovui atsiskyrus, „SpaceX“ sklandžiai nutupdė „Falcon 9“ apatinę pakopą Kanaveralo kyšulyje. Kai raketa statmenai nusileido ant aikštelės, „SpaceX“ būstinėje Hotorne, Kalifornijoje, prapliupo džiaugsmingi šauksmai. „SpaceX“ vadovas Elonas Muskas siekia ištobulinti raketų susigražinimo technologiją, kad jas būtų galima iš naujo panaudoti ir tokiu būdu atpiginti skrydžius į kosmosą.











