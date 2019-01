„SpaceX“ krovinių kapsulė „Dragon“ sėkmingai nusileido Ramiajame vandenyne

Kapsulės nusileidimo vietoje laukę „SpaceX“ pasamdyti laivai nutemps į sausumą aparatą, kuriuo į Žemę buvo pargabenta orbitinėje laboratorijoje atliekamų eksperimentų medžiagos. Kapsulė buvo paleista grįžti į Žemę 15 val. 33 min. JAV Rytų pakrantės (1 val. 33 min. Lietuvos) laiku. Kiek anksčiau 17 metrų ilgio TKS kibernetinis manipuliatorius „Canadarm-2“ pagal komandą iš NASA skrydžių valdymo centro Hjustone sugriebė „Dragon“ ir atitraukė kapsulę nuo orbitinės stoties. Susiję straipsniai: Rusijos erdvėlaivis „Sojuz“ su TKS įgulos nariais nusileido Kazachstane „SpaceX“ sausį išbandys naująjį erdvėlaivį „Crew Dragon“ Po keleto valandų kapsulė pradėjo stabdyti varikliais ir įskriejo į Žemės atmosferą. Per šią operaciją „Dragon“ pirmąkart buvo nutupdytą tamsiuoju paros metu. Anksčiau planuota kapsulę susigrąžinti sausio 10-ąją, bet NASA atidėjo šį manevrą dėl nepalankių orų nusileidimo rajone. Gruodžio 8-ąją į TKS atskridusi „Dragon“ atgabeno daugiau kaip 2,5 tonos krovinių, įskaitant maisto produktus įgulai, taip pat įrangą ir medžiagą dešimtims mokslinių eksperimentų. Kapsulė startavo gruodžio 5 dieną iš Kanaveralo kyšulio Floridoje, nešama „SpaceX“ raketos „Falcon 9“. Ši „Dragon“ misija buvo jau 16-oji, atlikta pagal „SpaceX“ ir NASA sutartį dėl TKS aprūpinimo. Šiuo metu „Dragon“ yra vienintelis aparatas, galintis parskraidinti krovinių iš TKS į Žemę.

