Per tiesioginę NATO transliaciją buvo parodyta, kaip sklandžiai išsiskleidė keturi kapsulės parašiutai ir ji nusileido ant vandenyno 8 val. 45 min. vietos (15 val. 45 min. Lietuvos) laiku. NASA ir bendrovė „SpaceX“ šeštadienį paleido eksperimentinį pilotuojamą erdvėlaivį, kuris yra svarbus žingsnis siekiant atnaujinti pilotuojamus kosminius skrydžius iš JAV teritorijos. Kol kas misija vyko sklandžiai. Sekmadienį „Crew Dragon“ be incidentų prisijungė prie TKS; trys dabartiniai stoties įgulos nariai buvo atidarę liuką ir įėję į kapsulę. Liukas vėl buvo uždarytas ketvirtadienį. Šįkart vienintelis kapsulės „Crew Dragon“ keleivis buvo natūralaus dydžio manekenas, pramintas Ripliu, bet jei viskas eisis gerai, NASA planuoja gal net liepą ja pasiųsti į TKS du astronautus.

