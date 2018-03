„Falcon 9“ su ispanų telekomunikacijų kompanijos „Hispasat“ ryšių palydovu buvo paleista kaip numatyta, 5 val. 33 min. Grinvičo (7 val. 33 min. Lietuvos) laiku iš Kanaveralo kyšulio Floridoje. Po maždaug 33 minučių palydovas buvo iškeltas į geostacionariąją orbitą, pranešė „SpaceX“. Palydovas sveria 6 tonas ir yra beveik miesto autobuso dydžio. Tai didžiausias geostacionarusis palydovas, kokį tik yra iškėlusi „SpaceX“. Palydovas turi išplėsti televizijos, plačiajuosčio interneto ir telekomunikacijų paslaugas Europoje ir Afrikos šiaurės vakaruose. Susiję straipsniai: „SpaceX“ iškėlė į orbitą ispanų karinį palydovą Įvardijo, kas tapo „naujųjų kosminių lenktynių“ varikliu 2010 metais pirmą kartą paleista „Falcon 9“ tapo Kalifornijoje įsikūrusios kompanijos darbiniu arkliuku, skraidinančiu krovinius į Tarptautinę kosmoso stotį (TKS) ir iškeliančius komercinius palydovus bei slaptus vyriausybės aparatus. „SpaceX“ taip pat įgudo devynių variklių „Merlin“ varomas „Falcon 9“ pirmąsias pakopas sklandžiai nutupdyti stačiomis aikštelėse sausumoje arba ant vandenyne plūduriuojančių platformų. Tokiu daugkartiniu naudojimu „SpaceX“ siekia sumažinti kosminių skrydžių kainą ir ilgiau naudoti brangias raketų dalis, kurioms anksčiau po kiekvieno starto būdavo leidžiama nukristi į vandenyną. Tačiau antradienį „SpaceX“ dėl nepalankių oro sąlygų nebandė nuleisti „Falcon 9“ pirmosios pakopos numatytame paėmimo rajone prie Floridos krantų, sakoma kompanijos pareiškime. Kaip nurodoma interneto svetainėje „ArsTechnica“, „SpaceX's“ 50 paleidimų yra „dvigubai daugiau nei maksimalus (raketų) „Atlas V“ (2014 ir 2015 metais) ir (NASA) daugkartinių erdvėlaivių (1985 metais) skrydžių skaičius intensyviausiu jų naudojimo laiku“. Elono Musko grandiozinės vizijos dėl kosmoso tyrimų apima turistų keliones į orbitą aplink Mėnulį ir, galiausiai, Marso kolonizavimą. Praėjusį mėnesį „SpaceX“ pirmą kartą paleido savo didžiulę, triskart už „Falcon 9“ galingesnę raketą „Falcon Heavy“. Ji į orbitą iškėlė paties E. Musko automobilį „Tesla“ su kosmonauto skafandru aprengtu manekenu prie vairo. Dabar mašina ilgą laiką suksis elipsine orbita aplink Saulę, priartėdama prie Marso ir Žemės orbitų, jeigu tik neatsitrenks į kokį nors dangaus kūną.











