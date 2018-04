Kita galimybė paleisti 337 mln. dolerių (273,6 mln. eurų) vertės, skalbimo mašinos dydžio zondą „Transiting Exoplanet Survey Satellite“ (TESS) bus trečiadienį. TESS yra „puikios formos ir parengtas paleidimui“, socialiniame tinkle „Twitter“ nurodė „SpaceX“. „Paleidimo komandos šiandien paleidžiamos, bus atlikta papildoma valdymo navigacijos ir kontrolės analizė“, – nurodoma pranešime. Susiję straipsniai: NASA išsiųs į kosmosą naują aparatą, kuris ieškos į Žemę panašių pasaulių Kokius atlyginimus gauna NASA dirbantys astronautai? Kada startas iš NASA aikštelės Kanaveralo kyšulyje Floridoje atidedamas, buvo paskelbta likus maždaug dviem valandoms iki paleidimo. TESS turi smarkiai išplėsti už mūsų Saulės sistemos ribų esančių planetų paiešką, ypač ieškant artimesnių, į Žemę panašių planetų, kuriose galėtų būti gyvybės. Per ateinančius dvejus metus ketinama patikrinti daugiau kaip 200 tūkst. ryškiausių žvaigždžių ieškant aplink jas galimai skriejančių planetų požymių. Sukdamosi aplink žvaigždę planetos kuriam laikui ją pritemdo. Šis judesys pro žvaigždę vadinamas tranzitu. NASA prognozuoja, kad TESS atras 20 tūkst. vadinamųjų egzoplanetų, įskaitant daugiau kaip 50 Žemės dydžio planetų ir iki 500 planetų, kurių dydis Žemės dydį viršija ne daugiau kaip du kartus. Tolesnis darbas bus skirtas Žemėje ir kosmose esantiems teleskopams, kurie turėtų pateikti daugiau informacijos apie planetų masę, tankį, atmosferos sudėtį, atstumą nuo žvaigždės. Visos šios žinios suteikia tam tikrų užuominų apie planetos tinkamumą gyvybei. TESS yra sukurtas kaip NASA kosminio aparato „Kepler“ tąsa. 2009-aisiais paleistas „Kepler“ buvo pirmas tokio pobūdžio aparatas, o šiuo metu jo kuro atsargos baigiasi ir artėja tarnybos pabaiga. „Kepler“ viename dangaus lopinėlyje, kuriame yra maždaug 150 tūkst. į Saulę panašių žvaigždžių, atrado 2,3 tūkst. patvirtintų egzoplanetų ir dar tūkstančius kandidačių į jas. Tačiau daugelis jų yra per toli ir per blausios, kad jas būtų galima tyrinėti toliau. TESS, turintis keturias modernias kameras, vien per pirmuosius dvejus metus patikrins 350 kartų didesnį rajoną – 85 proc. dangaus skliauto. „TESS yra aprūpintas keturiomis labai jautriomis kameromis, kurios galės stebėti beveik visą dangų“, – sakė pagrindinis projekto tyrėjas George'as Rickeris iš Masačusetso technikos instituto (MIT). „Kepler“ prieš TESS „Kepler“ buvo paleistas siekiant atsakyti į vieną paprastą klausimą: kaip dažnai pasitaiko į Žemę panaši planeta, skriejanti aplink į Saulę panašią žvaigždę?“, – sakė Patricia Boyd, TESS tyrimų programos NASA Goddardo kosminių skrydžių centre direktorė. „Jis buvo sukurtas, kad per ketverius metus nemirksėdamas apžvelgtų 150 tūkst. žvaigždžių gana dideliame lauke, – žurnalistams sakė ji. – Vienas iš daugelio nuostabių dalykų, kuriuos mums pasakė „Kepler“, yra tas, kad planetų yra visur ir kad yra visokiausių planetų.“ „Taigi, TESS žengia kitą žingsnį. Jei planetų yra visur, tuomet laikas mums surasti artimiausias planetas, besisukančias aplink ryškias netolimas žvaigždes“, – pridūrė P. Boyd. Ieškodamas potencialių planetų TESS naudos tą patį metodą kaip ir „Kepler“: stebės ryškumo sumažėjimą dangaus kūnui praslenkant priešais žvaigždę. Didžiausią dėmesį naujasis zondas skirs arčiau mūsų, už dešimčių ir šimtų šviesmečių esančioms planetoms. Toliau mokslininkus sudominusias planetas padės tyrinėti Hubble'o kosminis teleskopas ir Jameso Webbo kosminis teleskopas, kuris turi būti iškeltas 2020 metais. Pirmieji TESS duomenys turėtų būti paskelbti liepos mėnesį. Prie planetų tyrinėjimo NASA kviečia prisidėti ir astronomus mėgėjus. Kol mokslininkai sužinos, ar kitose planetose yra gyvybės, gali praeiti keli dešimtmečiai. „TESS yra pirmasis žingsnis“, – sakė TESS projekto mokslininkas Goddardo kosminių skrydžių centre Stephenas Rinehartas.

