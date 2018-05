„SpaceX“ atidėjo naujos kartos raketos paleidimą

Kalifornijoje įsikūrusi aerokosminių technologijų ir kosmoso transporto kompanija žada, kad ši raketa bus galingesnė ir geriau parengta daugkartiniam naudojimui. Kita galimybė paleisti raketą Kanaveralo kyšulyje Floridoje bus penktadienį, laikotarpiu nuo 16 val. 14 min. iki 18 val. 21 min. vietos (nuo 23 val. 14 min. iki šeštadienio 1 val. 21 min. Lietuvos) laiku. „Transporto priemonė ir apkrova yra geros būklės“, – sakė „SpaceX“ atstovas spaudai. Kiek vėliau bendrovė socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Komandos dirba, kad būtų pasirengta rytojui, kai vėl bus tinkamos sąlygos paleisti raketą.“ Ši raketa turi iškelti į orbitą pirmąjį Bangladešo ryšių palydovą „Bangabandhu Satellite-1“, kurį Dakos užsakymu pagamino bendra prancūzų ir italų kompanija „Thales Alenia Space“. Susiję straipsniai: „SpaceX“ paleido raketą su planetų ieškosiančiu NASA zondu TESS „SpaceX“ raketa iškėlė 10 ryšių palydovų Viliamasi, kad ilgainiui su šia raketa ir pilotuojama kapsule „Dragon“, kuri vis dar kuriama, į Tarptautinę kosminę stotį (TKS) bus skraidinami žmonės. Pirmas toks skrydis preliminariai numatytas šių metų gruodį. Kai tai įvyks, tai bus pirmasis kartas nuo daugkartinio naudojimo erdvėlaivių „Space Shuttle“ programos nutraukimo 2011 metais, kai iš Jungtinių Valstijų į kosmosą paleidžiama raketa su žmonėmis. Raketa „Falcon 9 Block 5“ sukurta daugkartiniam naudojimui ir turėtų atlikti iki dešimties skrydžių, prieš paleidimą žurnalistams sakė „SpaceX“ vadovas Elonas Muskas. „Tikimės, kad tarp skrydžių nereikės nieko daryti, lyg tai būtų orlaivis“, – sakė jis. „Tai mus visiškai užvaldė – nuo 2002-ųjų, 16 metų dedamos ypatingos pastangos, kruopščiai dirbama ir daromi tūkstančiai mažų, bet labai svarbių pakeitimų, kad atsidurtume ten, kur, kaip galvojame, net neįmanoma atsidurti“, – kalbėjo jis. „Velniškai sunku“, – pridūrė E. Muskas. „Block 5“ yra paskutinė patobulinta raketos „Falcon 9“ versija. Dabar kompanija planuoja visą dėmesį skirti tarpplanetinio transporto sistemai kodiniu pavadinimu BFR („Big Falcon Rocket“ – „Didžiulė Falcon raketa“).











