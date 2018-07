Raketa su krovinine kapsule „Dragon“ buvo paleista prieš tris dienas iš Kanaveralo kyšulio Floridoje. Astronautas Ricky Arnoldas stoties robotine ranka pagriebė krovinį, TKS skriejant virš Kvebeko, Kanados. Atgabentame beveik 2,7 tūkst. kilogramų krovinyje yra apvalus robotas „Cimon“ (Saimon) su įdiegta dirbtinio intelekto (DI) technologija, kiek didesnis už krepšinio kamuolį. Šis išmanusis robotas, atkeliavęs iš Vokietijos kosmoso agentūros, turėtų padėti vokiečių astronautui Alexander'ui Gerstui atlikti mokslinius eksperimentus. Roboto „Cimon“ smegenys bus nuolat atnaujinamos, todėl jo intelektas ir funkcionalumas didės. Į stotį taip pat atskraidinta genetiškai identiškų pelių, kurios bus naudojamos žarnyno bakterijų tyrimams, taip pat itin daug kofeino turinčios kavos, šviežių uogų ir ledų. Susiję straipsniai: „SpaceX“ raketa gabena į TKS išmanų robotą ir stiprios kavos NASA astronautai prie TKS sumontavo naujas aukštos raiškos kameras „Mūsų laukia keletas tikrai įdomių savaičių, per kurias mes imsimės mokslo ir pradėsime kai kuriuos puikius eksperimentus“, – sakė R. Arnoldas Misijų kontrolės centrui praėjus kelioms minutėms po to, kai robotinė ranka pačiupo kapsulę. Sužinojęs, kad tai buvo 30-asis krovinys, kurį sugavo stoties robotinė ranka, R. Arnoldas nusistebėjo: „Sunku patikėti... kaip toli mes nuėjome. Tai gana didelis pasiekimas“. Dauguma į TKS atskrendančių kosminių laivų priklauso privačioms JAV bendrovėms ir yra užsakomi NASA Tarptautinės kosminės stoties įgulos aprūpinimui. Misijos kontrolės centras pranešė pasirūpinęs, kad krovinio perėmimas įvyktų virš Kvebeko, nes stoties robotinė ranka buvo pagaminta Kanadoje. Maždaug 400 kilometrų aukštyje virš žemės skriejančioje laboratorijoje kartu su Europos kosmoso agentūros (ESA) astronautu A. Gerstu dirba trys amerikiečiai ir du rusai kosmonautai.











