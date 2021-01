Šokolado kalvos – kaip susiformavo šis labai neįprastas gamtos kampelis?

Tik porą iš tų kalvų turi išvystytą turizmo infrastruktūrą. Iš tikrųjų, to ir tereikia – į kitas galima pasižvalgyti iš tolo. Be to, šias kalvas ir taip sunku apsaugoti.

Nors siūloma jas įtraukti į UNESCO gamtinio paveldo sąrašą, Filipinams sunkiai sekasi apsaugoti visas kalvas.

Iš tikrųjų, tarp šių kalvų nuolat sukiojasi ūkininkai, o ir legalių ir yra nelegalių karjerų. Tokia žmonių veikla kenkia Šokolado kalvų augalijai, kuri šiam gamtos kūriniui ir suteikė tokį vardą.

Šios kalvos yra labai taisyklingos formos ir atrodo kaip savotiški piliakalniai. Tačiau iš tikrųjų – tai karstiniais procesais suformuotas geologinis paminklas.

Lentelė prie vienos apžvalgos aikštelės teigia, kad Šokolado kalvos – tai per amžius aukštyn iškeltos koralų liekanos, kurias nugludino ir nušlifavo lietus. Ir tai, beje, yra įtikinamiausia šių kalnų susidarymo versija.

Yra ir nemažai legendų, kurios aiškina šių kalvų kilmę. Viena legenda pasakoja, kad du milžinai mėtėsi akmenimis ir smėliu, tačiau galiausiai pavargo, susitaikė ir po savęs paliko tokį mūšio lauką.

Kita legenda romantiškesnė – milžinas Arogo pamilo mirtingąją Aloyą. Kai ji mirė, Arogo taip verkė, kad jo ašaros suformavo tokį kraštovaizdį.

Šokolado kalvos yra padengtos vešlia žalia augmenija. Tarp kalvų esančiuose plokštesniuose plotuose žmonės augina ryžius. Tokia taisyklinga kalvų forma, primenanti žmonių kūrinius, yra viena iš priežasčių, kodėl šokolado kalvos taip vadinamos.

Kūginė šokolado kalvų forma primena „Hershey's“ šokoladinius saldainius „Kisses“, gaminamus nuo 1907 metų. Tiesą sakant, panašia forma pasižymi ir kiti šokoladiniai saldainiai. Sausuoju metų laiku Šokolado kalvų augmenija ima ilsėtis – netekusi drėgmės ji paruduoja. Taigi, kalvos įgauna rudą spalvą ir šokoladinę tekstūrą.