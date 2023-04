Smegenų tyrimus atlikę mokslininkai išsiaiškino, kodėl kai kurie žmonės nuolatos vėluoja

Knygos „Late! A Timebender's guide to why we are late and how we can change“ autorė Grave Pacie sako, kad vėluojantys žmonės neretai savęs tokiais nelaiko. Taip yra todėl, kad vėluojantys sau ir kitiems teigia, jog yra punktualūs. „Kai svarbu, mes galime spėti laiku, pavyzdžiui, kai dėl vėlavimo lauktų blogos pasekmės, tarsim, nespėtume į skrydį“, – sako G. Pacie.