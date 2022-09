Siaubingi vaizdai iš kosmoso: naujausiose palydovinėse nuotraukose – sukrečiantys Pakistaną nusiaubusio potvynio vaizdai

Didžiausia potvynio nusiaubta teritorija užfiksuota Indo upės baseine – potvynio metu teritorijoje susiformavo milžiniškas ežeras.

Potvyniai Pakistane. ESA/NASA nuotr.

Potvynis, kaip teigia meteorologai, buvo sukeltas stiprių musoninių liūčių. Daugiau nei 33 milijonai žmonių buvo vienaip ar kitaip paveikti stichinės nelaimės. Skaičiuojama, kad daugiau nei 1100 žmonių Pakistane mirė vien dėl potvynio.

Be to, potvynio vanduo užliejo ir pasėlių laukus, kelių infrastruktūrą, milijonus gyvenamųjų namų. Anot Pakistano senatoriaus ir valstybės vyriausiojo klimato kaitos reikalų pareigūno Sherry Rehmano, ši stichinė nelaimė yra „viena iš baisiausių klimato katastrofų per dešimtmetį“.

Palydovinėse nuotraukose, kurias užfiksavo NASA Žemės stebėjimo įrenginiai, matyti, kaip Pakistano teritorija pasikeitė nuo rugpjūčio pradžios iki pabaigos. Pavyzdžiui, rugpjūčio 4 dienos nuotraukose tarp Indo upės ir Hamalo ežero buvo matomas sausumos ruožas. Tuo tarpu rugpjūčio 28 dieną šie du vandens telkiniai jau buvo susijungę į vieną.

Europos kosmoso agentūra taip pat pasidalijo panašiais potvynio nusiaubto Pakistano kadrais, užfiksuotais rugpjūčio 30 dieną – ESA užlietas Pakistano teritorijas pažymėjo juodai ir mėlynai. Kadrai, kuriuos įamžino Copernicus Sentinel-1 palydovas patvirtino, kad Hamalo ežeras ir Indo upė tapo vienu didžiuliu telkiniu, vanduo užliejo teritorijas tarp Dera Murad Jamali ir Larkanos miestų.

Be to, NASA pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti, kaip pasikeitė vaizdas potvynio nusiaubtuose Qambaro ir Shikarpuro miestuose per visą rugpjūtį. Abiejų miestų apylinkėse iškrito 500 proc. daugiau kritulių nei yra apskaičiuotas vidurkis nuo liepos 1 iki rugpjūčio 31 dienos.

Bendrai visame Pakistane kritulių kiekis šiemet yra tris kartus didesnis nei 30 metų vidurkis. Klimato skaičiavimo modeliai prognozuoja, kad kylant bendrai planetos temperatūrai, lietingieji regionai sulauks vis stipresnių liūčių, o sausesni – ilgalaikių sausrų ir karščių.

Nepaisant musoninių liūčių, Pakistanas vis labiau kenčia ir nuo sparčiai tirpstančių kalnų ledynų sukeltų potvynių. Pakistanui priklauso maždaug 7000 ledynų. Tai yra daugiausiai ledynų turinti šalis neskaitant poliarinių Žemės regionų.

