Siaubingą niežulį akyje pajutęs vyras sulaukė šiurpos specialistų išvados: po kontakto su gyvuliais įsiveisė dešimtys spygliuotų lervučių

53 metų sodininkas teigė, kad kreipėsi į skubios medicininės pagalbos punktą po to, kai pajuto smarkų dešinės akies niežėjimą, trukusį keletą valandų, praneše The New England Journal of Medicine. Anot specialistų, prieš patekdamas į medikų rankas, vyras užsiėmė sodo darbais netoli ūkio, kuriamiame ganėsi įvairūs gyvuliai – arkliai ir avys. Tą kartą jis pajuto, kad kažkas „įkrito į akį“.

Aviniai gyliai prancūzui sukėlė akies uždegimą. Scanpix/Shutterstock/nejm.org nuotr.

Atlikę išsamius akies tyrimus, medikai aptiko kelioliką judančių, perregimų lervučių, besirangančių akies obuolio paviršiuje ir akies voko vidinėje pusėje, praneša tyrimo autoriai iš Saint Etienne universitetinės ligoninės.

Vyrui buvo nustatytas parazitų sukeltas akies uždegimas (lot. ophthalmomyiasis) arba kitaip „išorinių akies struktūrų užkrėtimas musių lervomis“.

Vienintelis šios problemos sprendimas buvo rankiniu būdu pašalinti svetimkūnius iš akies obuolio, panaudojus specialius chirurginius įrankius. Anot medikų, vyras po 10 dienų pasveiko ir nebejautė jokių simptomų.

Kaip paaiškėjo po operacijos, lervos priklausė aviniam gyliui (lot. Oestrus ovis). Šie gyliai gali sukelti parazitines avių ligas, tačiau yra pavojingi ir žmonėms.

Gyliai prklauso dvisparnių būrio vabzdžių šeimai. Aptinkami ganyklose. Lervos užauga didelės (daugiau nei 1 cm) baltos, storos, parazituoja gyvulių nosies ertmėje, skrandyje, ryklėje, po oda.

Taigi, didžiausia tikimybė, kad nukentėjusiam prancūzui gylys įskrido į akį ir spėjo padėti kiaušinėlius, kurie išsirito ir tapo lervomis.

Mokslininkai akcentavo, kad akyje besirangančios lervos sukelia didelį niežulį, mat jos turi „aštrius burnos ertmės dantis“, o jų kūnas nusėtas miniatiūriniais spygliukais, kuriais ir sukeliams audinių dirginimas, infekcija, diskomfortas bei skausmas.

