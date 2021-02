Atnaujinta 23.03 val.

Pasak „Nasa“ mokslininkų, „Perseverance“ marsaeigis sėkmingai nusileido Marso paviršiuje. „Nasa“ centro mokslininkai dabar džiūgauja iš džiaugsmo.

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ